Wer am Davensberger Pfarrhaus klingelt, wartet vergeblich darauf, dass ihm die Tür geöffnet wird. Schließlich ist das Gemeindebüro St. Anna umgezogen. Am Montag empfing Pfarrsekretärin Claudia Trahe die Besucher erstmals in ihrem neuen Domizil. Es wurde im Pfarrheim-Raum, den bisher die Bücherei genutzt hat, eingerichtet. Zu sehen ist beim Besuch auch, warum vor dem Umzug zwischen Pfarrhaus und -heim eine Baustelle war: Der Raum musste an Telefon- und Datenwelt angeschlossen werden. Die Geräte sind in einem Schrank untergebracht, der allerdings bei Hitze offen stehen muss.

Das Pfarrhaus Davensberg steht leer. Foto: Theo Heitbaum

Mit dem Umzug des Sekretariats ist das Pfarrhaus geräumt. Seit dem Weggang von Pater Dr. Alfred Völler vor gut zwei Jahren hatte es fast leer gestanden. „Es lohnt sich nicht, das Gebäude zu sanieren. Da ist alles zu sehr verbaut. Die Treppe ist mitten im Gebäude und steht einem sinnvollen Nutzen im Weg“, informiert Kirchenvorstandsmitglied Dr. Hubertus Erfmann auf WN-Anfrage. Damit deutet vieles auf einen Abriss des Gebäudes hin. Im Kirchenvorstand gibt es bereits Pläne für einen Neubau, der das Areal besser ausnutzen würde. Sie liegen schon seit einiger Zeit beim Generalvikariat. „Bisher haben wir keine Antwort bekommen, aber die letzte Entscheidung wird dort getroffen“, müssen Erfmann und die Davensberger sich gedulden, was die Zukunft des Hauses angeht.

Heute ist das Büro von 15 bis 17 Uhr zum zweiten Mal in dieser Woche geöffnet. Das Klingeln am Pfarrhaus wird sich nicht lohnen.