Alle Kommunalwahlergebnisse seit 1946: Zwei-Parteien-Rat ist Geschichte

Wenn Christdemokraten in Ascheberg über die gute alte Zeit reden, dann könnten sie die erste Kommunalwahl nach dem Krieg gemeint haben. Am 15. September 1946 wurden 15 Christdemokraten in den Ascheberger Rat gewählt, andere Parteien waren dort nicht vertreten. In Herbern sah es ähnlich aus. Hier gelang es der SPD mit Karl Doritz wenigstens einen Sitz im Rat einzunehmen. Das geht aus Daten hervor, die Josef Farwick vor einigen Jahren in seiner Funktion als Gemeindearchivar und Ortschronist zusammengestellt hat. Bis 1975 hat er zudem die Wahlergebnisse aus Ascheberg und Herbern zusammengeführt.

Bei der zweiten Kommunalwahl nach dem Krieg wurde es bunter. Das Zentrum kehrte zurück und holte in Ascheberg die meisten Sitze (fünf). SPD und CDU folgten. Dazu kam mit Ludwig Jürgens ein Unabhängiger in den Rat. In Herbern blieb die CDU mit neun Sitzen vorne. Die SPD sprang auf sechs Mandate, Zentrum auf zwei.

1952 wurde es durch den Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) noch bunter, dieses Mal zu Lasten der SPD. Die CDU lag mit acht Sitzen wieder vor dem Zentrum (6). In Herbern baute die CDU ihre Mehrheit aus, vier Jahre später war das Zentrum in Herbern verschwunden und es gab über Jahre ein Zwei-Parteien-Parlament. In Ascheberg blieb das Zentrum ab 28. Oktober 1956 mit sechs Mandaten vertreten. Der Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten kandidierte nicht mehr, dafür brachte die Freiheitliche Volkspartei, eine Abspaltung der FDP, einen Kandidaten durch. Das Zentrum schaffte 1959 mit zwei Kandidaten den Einzug in den Ascheberger Rat. Fünf Jahre später firmierten die Zentrums-Männer unter CVP (Christliche Volkspartei), die im Vorfeld durch eine Fusion entstanden war.

Im ersten Rat der Gemeinde Ascheberg nach der kommunalen Neuordnung waren 24 CDU- und neun SPD-Mitglieder vertreten. Die beiden Parteien blieben bis 1989 unter sich, dann zog die FDP mit drei Männern in den Rat ein. 1994 kippte die CDU-Mehrheit durch den Einzug von sieben Mitglieder der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) in den Rat.

Hatte 1969 der Kanalbau die politischen Grundfesten in Ascheberg erschüttert, aber die CDU nicht um die Mehrheit gebracht, war 1994 diese Mehrheit dahin. Ausgelöst durch die Pläne, in Ascheberg hinter der Bahnstrecke ein Betonwerk anzusiedeln, regte sich in der Bevölkerung großer Widerstand. Es entstand die Bürgerinitiative Abiga und in der Folge die UWG. Gemeinsam sorgten Unabhängige, SPD und FDP dafür, dass es erstmals einen Nicht-CDU-Bürgermeister gab. SPD-Mann Heiner Knepper wurde Teil der Doppelspitze, der zudem Gemeindedirektor Bernhard Thyen angehörte. Als die Ämter des Verwaltungschefs und des ehrenamtlichen Bürgermeisters zusammengeführt wurden, setzte das Dreierbündnis 1997 mit Dieter Emthaus einen unabhängigen Bürgermeisterkandidaten durch, der seine Amtszeit 1999 im Wahlduell mit Ludger Wobbe um fünf Jahre verlängerte. 2009 setzte sich dann der aktuelle Bürgermeister Dr. Bert Risthaus gegen Bernd Haverkamp durch. Pikant in der ersten Amtszeit von Risthaus: CDU auf der einen, SPD, UWG und FDP auf der anderen Seite hatten die gleiche Stimmenzahl im Gemeinderat. Der Bürgermeister war als Patt-Auflöser das Zünglein an der Waage. Nötig war das allerdings höchst selten, denn viele politische Entscheidungen werden einstimmig getroffen.

Im neuen Gemeinderat kann es übrigens zu einem Novum kommen: Es könnten erstmals sechs Parteien und Gruppen dabei sein.