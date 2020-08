Nächste Runde von „Eine Gemeinde liest“: Ulrike Schlottbohm und Irmtraud Meyer-Laucke lasen im Pavillon des Gartens im Bonsai-Zentrum ausgewählte chinesische Märchen und Mythen. Nach einer jeweils kurzen Einführung zu den Autoren und der Herkunft der Geschichten ließen sie die Zuhörer einsinken in die Welt der besonderen asiatischen Erzählungen. Sonne, Mond, Sternenkindern, Prinzessinnen und Zauberer.

Manuela Menzel las an der Profilschule aus dem Buch „Das Leben ist ein Wunschkonzert“ von Biele Herz. Die Autorin setzt sich schon in jungen Jahren – ausgelöst durch eine schwere Erkrankung – mit alternativen Heilmethoden auseinander. Ihr Erstlingswerk zeigt ihre Erfahrungen mit der Einstellung zum Leben auf und soll zeigen, dass man nur dann gewinnen kann, wenn man Kämpfe aufrichtig führt und den Glauben an das Leben nicht aus dem Blick verliert. Auch diese Vorlesung war gut besucht.