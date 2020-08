Auftrag für Mobilitätsumfrage wird in zwei Wochen vergeben

Das Erstellen eines Mobilitätskonzeptes für die Gemeinde Ascheberg wird mit 14 700 Euro gefördert. „Das ist das Maximum, das für eine Gemeinde unserer Größe herauszuholen ist“, berichtete Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier jetzt im Wirtschaftsförderungsausschuss. Für ihn und den runden Tisch, der sich in Sachen Mobilität zusammengefunden hat, bleibt das Konzept aus doppeltem Grund unverzichtbar. Einerseits wird bei der Abfrage der Finger an den Puls der Bürger gelegt, werden Probleme, Sorgen und Beschwerden, aber auch die Stärken zusammengetragen. Andererseits, sagt Stohldreier „erleichtert so ein Konzept später, dass man Fördermittel erhält. Und ich bin überzeugt, dass wir Projekte entwickeln, die gefördert werden.“

Wann genau die Abfrage starten wird, ist noch offen. „Zuerst müssen die Züge wieder regelmäßig fahren. Das ist der Normalzustand, der in das Konzept einfließen muss“, informierte der Verwaltungsmann. Durch die um zwei Monate spätere Streckenfreigabe müsse über den November fürs Durchführen der Umfrage noch einmal gesprochen werden. Der Auftrag dazu stehe im nichtöffentlichen Teil des Haupt- und Finanzausschusses auf der Tagesordnung. Er solle dann vergeben werden.

Teile des Arbeitskreises, so Stohldreier, hätten gerade mit dem Fahrrad in Herbern eine Runde gedreht, um Barrieren und Probleme aufzuspüren. Eine Runde in Ascheberg und Davensberg sei für den 18. September anberaumt worden.

Corona hat natürlich auch in laufende Projekte eingegriffen. So beginnt die Verwaltung gerade, das Interesse zum Car-Sharing noch einmal abzufragen. Nach einer Infoveranstaltung hatten sich 13 Interessenten in Ascheberg und weniger in Herbern und Davensberg gemeldet. „Wir müssen jetzt noch einmal nachfragen, wie es mit dem Interesse angesichts der Hygieneregeln aussieht. Vermutlich ist jetzt nicht die Zeit, wo sich Menschen gerne ein Auto teilen. Aber das werden wir prüfen“, informierte Stohldreier. In Sachen Lastenrad habe man mit den örtlichen Händlern vereinbart, zuerst einmal ein Rad quasi als Appetithappen an den Start zu bringen: „Das wird dann wechselweise zum Ausprobieren in den Orten stehen.“

Weiter geht es auch mit dem Ascheberg-Poller. Er ist so konstruiert, dass auch hochwertige Fahrräder dort angekettet werden können. Auf Halterungen werde verzichtet, weil das Abstellen auf dem Fahrradständer Standard sei. Preislich liege man mit dem vor Ort entwickelten Poller über günstigen Angeboten, aber unter einem Absperr-Poller. Sie sind so konstruiert, dass sie von einem fest fundamentierten Bodenstück abgebaut werden können.