Fußballverrückter Familienmensch

Wer mit Wolfgang Sandhowe lebt oder spricht, kommt am Thema Fußball nicht vorbei. Auf der Jagd nach dem runden Leder ist der 66-Jährige als Jugendlicher aus der Westerbauer zum Training ins Dorf gelaufen. Heute nutzt er ein E-Bike, um vom Wohnort Neu-Fahrland zum Trainingsplatz des aktuellen Vereins Maccabi Berlin zu kommen. Dazwischen hat das Fußballgeschäft elf Umzüge nötig werden lassen.

Wolfgang Sandhowe, Sommerreise-Bilder Foto: privat

In diesem Jahr steht bei den Sandhowes, die gleichermaßen vor den Toren Potsdams und Berlins wohnen, die Silberhochzeit an. 25 Jahre ist der Westfale bald mit einer „Berliner Göre“ verheiratet. „Bettina weiß noch genau, was ich am Morgen unserer Hochzeit gemacht habe, erzählt es immer wieder und wird es wohl nicht vergessen“, berichtet Sandhowe. Die Antwort ist so einfach wie klar: „Ich war beim Training.“ Diese Lebenseinstellung hat er auch in seinem Whatsapp-Profil hinterlegt: „Ein Tag ohne Fußball und Familie ist ein verlorener Tag.“ Es gab eine kurze Zeit, in der sich die Reihenfolge änderte. Als Frau Bettina in Berlin ein Bestattungsunternehmen aufgebaut und Sandhowe gerade keinen Trainerjob hatte, unterstützte er seine Partnerin. „Ich habe Kerzen ausgegeben, CDs abgespielt und Rosen an die Trauernden verteilt“, berichtet der gebürtige Münsterländer. Allzu lange hat er es aber ohne Fußball nicht ausgehalten.

Wolfgang Sandhowe, Sommerreise-Bilder Foto: privat

Zwei Orte spielen für den Fußball-Wandervogel eine besondere Bedeutung: „Ascheberg ist mein Geburtsort. Als die Kinder klein waren, haben wir immer ein Spiel daraus gemacht, wer zuerst den Ascheberger Kirchturm sieht. Wenn er dann zu sehen war, haben die Kinder immer gesagt, ‚Jetzt freut Papa sich‘.“ Im Ort gibt es mit Wilhelm Niemann und Jürgen Blumenhagen zwei Freunde und auf der „Ranch“ wohnen die Schwestern, die bei jeder Stippvisite Besuch erhalten. Zweiter Ort ist Neu-Fahrland. „Das ist meine zweite Heimat. Wir haben ein Häuschen am See. Bis zur Firma meiner Frau sind es 25 Kilometer, bis zum Maccabi-Sportgelände 22 Kilometer“, berichtet Sandhowe. Die Idylle im Grünen ist ihm am Wochenende wieder bewusst geworden: „Meine Tochter Sofie, die das zweite Staatsexamen in Jura erfolgreich abgelegt hat, war mit ihrem Freund da. Der ist Wasserballer und 2,06 Meter groß. Wie sie Hand in Hand fürs Stand up Paddling zum See gegangen sind, das sah einfach herrlich aus.“

Sandy und Sohn Foto: privat

Und es hat nichts mit dem wohl spannendsten Fußballkapitel im Leben Sandhowes zu tun: Zwei Jahre im fußballverrückten Istanbul, Co-Trainer von Jupp Derwall und Siggi Held bei Galatasary. Emotion pur. Freundenausbrüche mit UEFA-Strafaktionen. „Wir hatten im Europapokal 0:3 bei Xamax Neuchatel verloren. Als im Rückspiel das vierte Tor gefallen ist, gab es eine zwei Meter hohe Spielertraube. Und wer lag obendrauf: Wolfgang Sandhowe. Mein Verein musste 10 000 Franken Strafe dafür bezahlen.“ Auf seiner Reise durch die Fußballwelt hat der Ascheberger einen weiteren echten Freund gefunden: Hermann Gerland, der sich nicht nur im Fußball, sondern auch mit Pferden auskennt. Ihn hat man auf Sandhowes elterlichen Kemnadenhof auch schon einmal eine Box ausmisten gesehen.

Wolfgang Sandhowe, Sommerreise-Bilder Foto: privat

Mit dem Wechsel vom SV Herbern zum KSV Baunatal setzte Sandhowe 1978 endgültig auf die Karte Fußball und zog aus Ascheberg weg. Vor 25 Jahren kam er für einige Zeit zurück, um LR Ahlen zu trainieren. Ganz oben klopfte Sandhowe an, aber selbst trainierte er maximal Zweitligisten. „Mir hat man gesagt, für die erste Liga sei ich zu ehrlich“, berichtet er ohne Groll. Schließlich ist nicht die Liga das Wichtigste, sondern der Fußball. So ist dann auch zu verstehen, wo er noch einmal gerne als Trainer arbeiten würde: „Lok Stendal. Das war eine super Zeit. 30 Minuten mit dem Intercity von Spandau, dann mit dem Fahrrad zum Platz. Die Leute waren freundlich. Wenn es da einen Geldgeber geben würde, hätte ich große Lust das Projekt mit zu begleiten.“

Wolfgang Sandhowe, Sommerreise-Bilder Foto: privat

Aktuell ist der Mann, der das Rentenalter schon erreicht hat, zufrieden. Er ist Scout für Bayern München und trainiert in der zweiten Saison die Multi-Kulti-Truppe von Maccabi Berlin, dem größten jüdischen Verein der Millionenmetropole. Der Präsident, der früher in der russischen U 17-Nationalmannschaft gespielt hat, lässt den Westfalen gewähren. Zur Mannschaft gehört als Innenverteidiger auch Sohn Leon. „Er macht es sehr gut, steht sicher. Ich selbst musste aber früher angreifen, vorne wirbeln“, sagt Sandhowe, der in der 1960er Jahren beim TuS gelernt hat.