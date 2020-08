Die Profilschule ist bereits sehr gut mit digitaler Infrastruktur und Geräten ausgestattet. In den Sommerferien wurden weitere Klassenräume grundlegend modernisiert, so dass jetzt alle Klassenräume in Ascheberg und Herbern über Großbildschirme, neue Klassen-PCs und Apple TV verfügen. Bereits seit zwei Jahren werden zudem sukzessive iPads als Klassensätze angeschafft und projektbezogen im Unterricht eingesetzt, teilt die Gemeinde Ascheberg mit.

„Neben Heft und Füller, Schulbuch und Kreidetafel sind die iPads ein weiteres Mittel, um das Lernen zu verbessern“, erklärt Medienberater und Lehrer Oliver Kasten. „Sie erweitern die Lernmöglichkeiten, so dass die Schüler digitale Informationen nicht nur konsumieren, sondern auch lernen, sie selbst zu produzieren.“ Dafür wurde nun ein gesonderter Raum eingerichtet: das Medialab. „Es ist schön zu sehen, wie die Profilschule immer digitaler wird“, freut sich Bürgermeister Dr. Bert Risthaus bei dessen Besichtigung. Dort steht den Schülern nun diverse Technik zur Verfügung, mit der sie eigene Lehrvideos oder Podcasts entwickeln und erstellen können.

„Ziel ist es, alle Schüler und Lehrer mit einem iPad auszustatten“, erklärt Helmut Sunderhaus, Fachbereichsleiter im Rathaus. Dafür hat die Gemeindeverwaltung bereits frühzeitig Fördermittel beantragt. „Wenn jeder das gleiche Gerät besitzt, erleichtert das im Notfall auch den Distanzunterricht zuhause“, erklärt Schulleiter Jens Dunkel. „Aufgaben und Ergebnisse können leicht ausgetauscht werden, Ausdrucke werden vermieden und Schüler sowie ihre Lehrer können schnell und einfach in Kontakt bleiben – auch über Videounterricht.“

Während das Land das Anschaffen von iPads für Lehrer fördert, unterstützt die Gemeinde die Profilschule bei den schuleigenen Leih-iPads für alle Schüler. „In einer Steuergruppe planen Lehrer verschiedener Fachrichtungen bereits gemeinsam, wie die 1:1-Ausstattung fachlich und pädagogisch umgesetzt werden kann.“, berichtet die didaktische Leiterin Simone Lütkenhaus.