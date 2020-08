Werner Bergerbusch hat im Rahmen von „Eine Gemeinde liest“ das Märchen vom fröhlichen König aus „Stein und Flöte“ von Bemmann vorgelesen. In seiner Einführung zur Geschichte wies er darauf hin, dass dieses Buch sicher keine Depression heilen, die Wirkung der Erzählung aber durchaus zur „Burnout-Prophylaxe“ beitragen könne. Die heitere Geschichte mit natürlich gutem Ausgang ließ die Zuhörer schmunzeln und regte zum Nachdenken über widerspenstige Riesen an.

Am Samstag um 15 Uhr beginnt Jutta Richter mit eigenen Texten in Herbern an der Altenhammstraße, bei Regen in der Bernhardstraße 32. Am Sonntag um 19 Uhr lesen Angelika Ludwig und Renate Hamann zu dem Thema „Was uns trösten kann“ in der Gnadenkirche vor.