Die Lesereihe „Eine Gemeinde liest“ neigt sich langsam dem Ende zu, bis Mittwoch finden noch Lesungen statt. Übers Wochenende begleiteten Sonja Schober in der Hundeschule Kehrmann am Freitag, Jutta Richter mit eigenen Texten in Herbern an der Altenhammstraße am Samstag und Angelika Ludwig sowie Renate Hamann zu dem Thema „Was uns trösten kann“ in der Gnadenkirche am Sonntag die Lesereisenden in der Gemeinde Ascheberg.

Am heutigen Dienstag finden zwei Lesungen auf dem Bauernhof St. Georg (Mühlenflut 36) in Ascheberg statt. Um 17 Uhr startet eine Lesung für Kinder. Ann-Christin Kaiser liest auf dem Buch „Wir suchen ein Stück vom Glück“ von Neele. Eine kleine Maus zieht in die Welt, um herauszufinden was Glück bedeutet. Darauf folgt die Achtsamkeitsgeschichte „Wo ist Otto“ von Dorothee Schmid, vorgelesen von Michael Fehr genannt. Hoberg.

Um 18.30 Uhr folgt dann eine Lesung für Erwachsene. Monika Urkötter liest einmal die Geschichte „Was für ein Tag?!“ von Sebastian Fitzek vor. Die Geschichte erzählt von einem Tag, der die Welt veränderte. Die zweite Kurzgeschichte ist von Nina George mit dem Titel „Das Herz des Menschen“.

Am Mittwoch endet bereits die Lesereihe „Eine Gemeinde liest“. in Ascheberg mit dem Buch „Die Berlinreise“ von Hans Josef Ortheil. Anfang der sechziger Jahre hat der Autor zusammen mit seinem Vater eine Reise in das geteilte Nachkriegsberlin unternommen. Aus diesem Reisetagebuch liest Elisabeth Hönig um 17 Uhr im Werkhaus (Bahnhofsweg 7) in Ascheberg vor.

Bei allen Lesungen werden selbstverständlich die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.