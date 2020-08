Die ersten Stimmen bei der Kommunalwahl sind abgegeben worden. Jeder Wahlberechtigte erhält dazu vier Stimmzettel. In der Gemeinde haben die Stimmberechtigten die Wahl zwischen Thomas Stohldreier und Monika Verspohl für das Bürgermeisteramt (gelber Zettel) und zwischen sechs Parteien und Gruppen für den Gemeinderat (blauer Zettel). Grün steht für die Wahl zum Kreistag (acht Kandidaten in Herbern/Capelle; sieben in Ascheberg/Davensberg) und weiß für die Wahl zum Landrat (Hermann-Josef Vogt, SPD/Dr. Christian Schulze Pellengahr,CDU). Im Bürgerforum ist eine Wahlmöglichkeit nach den geltenden Abstands- und Hygieneregeln geschaffen worden. Theresa Kletzel und Vivien Ickhorn wickeln das Geschehen ab. /Einfacher ist in der Corona-Zeit aber die Briefwahl von zu Hause aus. Sie kann per Post oder online beantragt werden.