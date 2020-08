Sahne für das Tortenstück

Aus dem unansehnlichen Torten- soll ein vorzeigenswertes Sahnestück werden. Rat und Verwaltung mundet ein gemeinsamer Antrag von Profilschule, TuS und Offene Jugendarbeit Ascheberg jedenfalls wunderbar. Schmackhaft aufbereitet soll das Projekt zu 100 Prozent aus dem „Investitionspaket zur Förderung der Sportstätten 2020“ finanziert werden.

Auf dem Ascheberger Sportgelände schlummert zur Nordkirchener Straße hin ein dreieckiges Feld, das allenfalls einmal zum Warmlaufen genutzt wird. Ansonsten ist das nach seiner Form benannte Tortenstück ungenutzt. Mit einem gemeinsamen Antrag machen sich nun drei Partner für den Bau einer multifunktionalen Beachanlage stark. „Gerade in Corona-Zeiten sind Außenanlagen wichtig für den Schulsport“, schreibt Schulleiter Jens Dunkel . In der Mittagspause und im Nachmittagsbereich ermögliche ein attraktives, vielseitig nutzbares Beachfeld bewegungsfreundliche Angebote. In dem Bereich könnten auch Weit- und Hochsprunganlage erstellt werden.

Die OJA hat den gemeinsamen Antrag unterschrieben, weil die Anlage einerseits die Möglichkeit zum Auspowern im Außenbereich bietet. Zudem eröffne das Verknüpfen von Schule, Sozialarbeit und Sportverein Perspektiven.

Der TuS sieht hier Möglichkeiten für den Volleyballnachwuchs, der stetig zunimmt. Hallensportler könnten hier im Sommer aktiv werden. Beach-Handball und Beach-Fußball seien genauso möglich wie andere Bewegungsangebote. Deswegen könne das Sandareal von allen Generationen genutzt werden. In einer ersten Kostenschätzung werde von 130 000 Euro gesprochen, informierte Fachbereichsleiter Thomas Stohldreier . Ein Förderantrag müsse bis zum 16. Oktober gestellt werden. Bis dahin müssten die Kosten genauer beziffert werden. „Wir müssen auch nachweisen, dass wir eine umsetzungsstarke Gemeinde sind. Insgesamt sehe ich durch die drei Antragsteller aber gute Chancen“, erklärte Stohldreier.

„Ich habe zu loben. Das ist ein guter Antrag, eine überzeugende Argumentation und beispielhaft für andere Anträge“, sprach Hans-Werner Schlottbohm (UWG) für den Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschuss. „Ein gelungenes Werk. Die Förderung macht die Entscheidung leichter“, erklärte Hildegard Kuhlmann (CDU). Auf Nachfrage von Volker Brümmer (SPD) informierte Stohldreier, dass der Schulsport im Sportstättenkonzept Priorität genießt. Für den neuen Kunstrasen im Breil Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden müssten. Das brauche Zeit.

TuS-Vorsitzender Rainer Zahlten warb als Sitzungsgast für ein zügiges Abarbeiten des Sportstättenkonzepts: „Gerade in dieser Zeit spüren wir, wie froh Eltern sind, dass sich ihre Kinder bewegen. Die Sportvereine haben einen guten Zulauf.“