Die 125-jährige Geschichte des Familienunternehmens Erkmann in Ascheberg stand bei einem Besuch von CDU-Bürgermeisterkandidat Thomas Stohldreier zusammen mit Vertretern der örtlichen CDU im Blickfeld.

„Dass gerade der Online-Handel ein wichtiges Standbein – gerade auch für den stationären Handel – werden könnte, war für uns relativ früh klar. 2009 sind wir mit unserem Online-Shop für den Verkauf von Ladenhütern an den Start gegangen, von dessen rasanten Erfolg wir selber überrascht waren“, erklärten die Geschäftsführer Markus und Sebastian Tillkorn ihren Gästen. „Unser Ziel war und ist es, immer den Anschluss an die aktuellen Anforderungen der Zeit zuhalten.“ Als Garanten fürs Gelingen nannten sie mit Mutter Cornelia und Bruder Christian Tillkorn vor allem ihrer motivierten Mitarbeiterschaft.

Stohldreier verwies darauf, dass es in Ascheberg vor allem der Mittelstand sei, der mit seinen vielen Handwerksbetrieben und Unternehmen, die wie die Firma Erkmann in unterschiedlichen Bereichen überregional anerkannt sind, den lokalen Wirtschaftsmotor darstelle. „Ohne starke Wirtschaft vor Ort könnten wir unsere großen Zukunftsinvestitionen, wie zum Beispiel die Konzentration der Profilschule am Standort Ascheberg oder dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Herbern nicht angehen. Es ist auch unserem breiten Branchenmix zu verdanken, dass wir trotz der aktuellen Corona-Krise als Gemeinde weiterhin finanziell gut dastehen.“

Mit Blick auf die zukünftige Gestaltung des Ascheberger Ortskerns waren sich die Anwesenden einig, dass gerade bei dem Umbau der Sandstraße, als Herz des Ortes, die Wünsche und Ideen der örtlichen Kaufmannschaft berücksichtigt werden müssten. Vorstellungen, den Verkehr komplett aus dem Ortskern zu verdrängen, könnten für örtliche Einzelhändler zum existenzgefährdenden Problem werden.