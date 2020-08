Ein besonderes Jubiläumsgeschenk

Der Preis tut gut. „Er bestärkt uns in unserer Arbeit“, sagt Claudia Weber . Sie versteht den NRW-Selbsthilfepreis 2020, der dem Ascheberger Verein „Diagnose ALS was nun?“ für das Buch „Ansonsten alles super“ verliehen wurde als klares Signal, auf dem richtigen Weg zu sein. In Corona-Zeiten tut der Preis doppelt gut, denn er ist Trostspender für den Ausfall fast aller Aktionen zum zehnjährigen Vereinsbestehen. „Es ist ein wunderschönes Jubiläumsgeschenk“, freut sich die Vorsitzende.

Claudia Weber hat ihrem Mann Mattias, der an ALS erkrankt war und im Dezember 2009 verstorben ist, auf seiner letzten Wegestrecke geholfen. Und sie hat seinem Wunsch folgend 2010 einen Verein gegründet, der ALS in den Fokus nimmt, Hilfe anmahnt und im Alltag leistet. „Bei allem, was wir tun, gibt es immer einen Restzweifel, ob es das Richtige ist“, räumt sie trotz ihrer Nähe zur Krankheit Unsicherheiten ein. Deswegen hat ihr und dem Verein besonders die Laudatio von Reinhard Metz von der Fachstelle Suchtselbsthilfe NRW gut gefallen.

Der Verein hat verschiedene Broschüren für Erkrankte selbst, aber auch für die Angehörigen erstellt. Anfang 2019 präsentierte Weber eine Hilfe für Jugendliche. „Ansonsten alles super“ soll Pubertierende, die schon mit sich selbst genug zu tun haben, unterstützen. „Es ist deshalb verdienstvoll, dass eine Selbsthilfegruppe diesen Personenkreis in den Blick nimmt“, würdigte Metz genau diesen Aspekt. Er führte weiter aus: „Preiswürdig ist die Broschüre selbst. Das beginnt bei der Grafik. Sie ist rau und zerrissen wie die Gefühlslage der angesprochenen Jugendlichen. Das Layout spiegelt Stimmungsschwankungen zwischen Hoffnung und Trauer, gemischt mit Scham und Hilflosigkeit wieder.“ Die Hinweise zur Krankheit seien knapp dosiert, der Jugendliche erfahre, dass seine Gefühle richtig sind. Zudem habe er die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Das Aufschreiben oder Ausschneiden hole Jugendliche aus ihrer Sprachlosigkeit, „im besten Fall werden sie befähigt, dem Kranken mit Empathie zu begegnen.“ Metz attestierte der Broschüre ein gutes Gefühl fürs schwere Schicksal der Jugendliche unheilbar Erkrankter.

Diagnose ALS bei der Preisverleihung in einer Lkw-Halle Foto: Dirk A. Friedrich

Von der Nachricht, in der Kategorie Regionale Vereine gewonnen zu haben, bis zur Preisverleihung in einer Essener Lkw-Halle verstrich einige Zeit. „Wir hatten gewonnen und ich durfte es nicht sagen“, denkt Weber an die Zeit des Geheimhaltens nur ungern zurück. Normalerweise hätte sie den Preis in einem würdigen Rahmen empfangen. Corona sorgte dann aber dafür, dass eine große Halle ausgewählt worden war, wo Abstände eingehalten werden konnten.

NRW-Selbsthilfepreis Der NRW Selbsthilfepreis wird von gesetzlichen Krankenkassen/-verbänden verliehen. Zum dritten Mal nach 2014 und 2017 haben sechs der 40 eingereichten Wettbewerbsbeiträge mit ihren innovativen Ansätzen überzeugt. Die Gewinnerprojekte haben in kreativer Weise neue Wege in Ansprache und Einbeziehen von Betroffenen im Umgang mit der eigenen Erkrankung entwickelt. ...

Der Preis wird von mehreren Krankenkassen und -verbänden gemeinsam gestiftet. Darunter auch die DAK. „Sie unterstützt uns. Deswegen ist es schön, wenn sie nun sehen, dass mit ihrer Unterstützung preiswürdiges entstanden ist“, merkt Weber an. Neben Urkunde und Blumenstrauß hatte sie die Wahl zwischen einem Barpreis und einem organisierten Event unter dem Motto „Ein schöner Tag“. Weil alle Jubiläumsfeiern dieses Jahr bisher ausgefallen sind, fiel ihre Wahl auf den Tag, den „wir hoffentlich 2021 genießen dürfen.“

Eins wünscht sich Weber für 2020 noch. Im Herbst ist der Auftritt von Comedian Martin Fromme vorgesehen. „Ich hoffe, dass wir es unter Corona-Regeln für eingeladene Gäste hinbekommen“, sagt Weber auch, um dem gehandicapten Comedian ein Auftritts- und Verdienstmöglichkeit zu bieten.