Am ersten Wochenende im September (5. und 6. September) findet in der „Halle Pictorius“ des Schlosses Nordkirchen, im Innenhof am Hauptschlossgebäude, die 22. Kunstausstellung mit einem Künstlertrio statt. Die Ausstellung ist an beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Die Hygieneauflagen sind zu beachten .

Das Trio Cornelia Klein aus Nottuln, Gabi Schneider-Heinrich aus Ascheberg und Michael Abraham aus Fröndenberg möchte mit warmen Farbtönen den Sommer ausklingen lassen.

Cornelia Klein möchte die Besucher mit ihren fotorealistischen Bildern in ihren Bann ziehen. Nach einigen Kursen und Workshops hat sie diesen Malstil für sich entdeckt. Sie malt heute mit Acrylfarben und Kreide auf Leinwand. Zu sehen sind ganz unterschiedliche Motive.

Gabi Schneider-Heinrich stellt den Besuchern neue Exponate vor. Sehr gerne setzt sie maritime Szenen auf Leinwand um. Es ist eine gelungene Mischung aus abstrakten und realistischen Bildern zu sehen. Die Künstlern malt in Acryl- und Ölfarben auf Leinwand. Angereichert mit Sand, Seidenpapier oder auch Acrylspachtelmasse. Je nach Stimmung der Künstlerin.

Der Künstler Michael Abraham zeigt Kunst in Fotografie. Der Künstler hat seine Aufnahmen auf Reisen in großformatige Bilder umgesetzt oder diese auch mal für den Aufenthalt im Garten wetterfest gemacht. So werden diese drei Künstler sicherlich für jeden Besucher etwas Spannendes zeigen können.

Besucher dürfen sich auf eine schöne und ausgewogene Ausstellung im Schloss Nordkirchen freuen.