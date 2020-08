An den beiden kommenden Wochenenden kommt es durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm auf der A1 im Bereich der Anschlussstelle Ascheberg zu einem Engpass. Zudem wird die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Freitagnacht (28./ 29. August) steht von 20 Uhr bis morgens um 8 Uhr dem Verkehr auf der A1 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Gleichzeitig wird die Anschlussstelle Ascheberg in Fahrtrichtung Bremen gesperrt. Diese Sperrung bleibt bis Montagmorgen (31. August) um 8 Uhr bestehen. Umleitungen werden eingerichtet, teilt Straßen.NRW mit. Am ersten Septemberwochenende wird diese Sperrung wiederholt. Die Autobahnniederlassung Hamm wird an den beiden Wochenenden die Auf- und Abfahrt sanieren und investiert hier 50000 Euro aus Bundesmitteln. Rettungskräfte im Einsatz können die Anschlussstelle befahren.