Schulen und Verwaltung sind in Ascheberg schon länger auf dem Weg in die digitale Zukunft. Corona hat das Geschehen mit zusätzlichen Fördergeldern beschleunigt. Dass die Rathausmannschaft die neuen Möglichkeiten schnell genutzt hat, gefiel den Mitgliedern des Schul- und Kulturausschusses, die das schnelle und nachhaltige Arbeiten der Verwaltung ausdrücklich lobten.

Aus dem Digitalpakt Schulen, informierte Helmut Sunderhaus, sei die Grundschule Davensberg neu verkabelt worden. In der Profilschule ist ein neues vorzeigenswertes Medialab entstanden. Die Lambertusgrundschule habe 62 zusätzliche iPads, Server, Rechner und Monitore erhalten. Für die Mariengrundschule seine 45 iPads und zwei Smart-Board angeschafft worden.

Im Juli seien durch neue Förderrichtlinien weitere Möglichkeiten für das Anschaffen von iPads geschaffen worden. So erhielten alle Lehrer ein Endgerät mit höherem Speichervolumen. Der Antrag für 105 dieser iPads sei gestellt. Dazu ermöglichten neue Fördertöpfe das Bestellen von 141 iPads, die der Profilschule zur Verfügung gestellt werden. Damit sei eine 1:1-Ausstattung an der weiterführenden Schule möglich. Es handele sich um Leihgeräte, die im Falle eines erneuten Lernens auf Distanz auch mit nach Hause genommen werden dürften. Alles weitere werde an der Schule noch erarbeitet, fügte Leiter Jens Dunkel an. Er informierte auch über Lehrerfortbildungen, denn die beste Technik bringt ohne Einsatz durch die Lehrkräfte wenig. Mit den Endgeräten für Lehrer schaffe man zusätzlich Anreize, weil nun mit den gleichen Programmen gearbeitet werden könne.