In einem neuen VHS-Kursangebot lernen Interessenten die faszinierende Welt des Modellfluges kennen. Auf dem Gelände des MFC Hamm in der Bauerschaft Nordick nahe Herbern erfahren Teilnehmende alles Wissenswerte rund um den Modellflug und erhalten die Möglichkeit, einfach zu fliegende Flugmodelle selbst zu steuern.

Nach einer Einführung in die theoretischen Grundlagen des Modellflugs durch Arndt Holte werden an einem Modellflugsimulator erste Erfahrungen mit dem Steuern eines Flugmodells vermittelt. Anschließend erfahren die Teilnehmenden mit Hilfe von Lehrer-Schüler-Sendern das Betreiben von Flugmodellen selbst zu erfahren.

Der Tageskurs findet ab am 19. September (Samstag) von 10 bis 170 Uhr statt. Teilnehmen können Erwachsene sowie Jugendliche ab 16 Jahren oder ab zwölf Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Aktuelle Hygienestandards und Corona-Schutzbestimmungen werden in der Durchführung des Kurses berücksichtigt.

Anmeldungen nimmt Andrea Schubert in der Geschäftsstelle der VHS in Ascheberg am Katharinenplatz entgegen ( 0 25 93/ 6 09 13 11, Online-Anmeldungen sind auf www.vhs-luedinghausen.de möglich).