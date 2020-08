In der Schule war er immer der Beste seiner Klasse. Deswegen verwundert es nicht, dass der 25-Jährige mit dem strahlenden Lächeln zu den besten Prüflingen der Karosserie- und Fahrzeugmechaniker im Münsterland gehört. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche sehnt er schon den Landesentscheid herbei. An einer Stelle wird die handwerkliche Erfolgsgeschichte allerdings besonders.