Fördertöpfe sind kein Selbstläufer

Der Name ist sperrig: Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK). Dahinter verbirgt sich der Türöffner zu städtebaulichen Fördertöpfen. Im ersten Anlauf ist die Gemeinde Ascheberg mit dem Generieren von Geld für ihre Platzpläne in der Ortschaft Ascheberg aber gescheitert.

Der Reihe nach: Die Gemeinde ist 2016 mit dem Integrierten kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) gestartet. Es wurde über Monate mit den Bürgern und einem Fachbüro entwickelt. Im Frühjahr 2017 schrieben die Planer die Endfassung, der Rat verabschiedete das Papier. Den ersten Erfolg hat die Gemeinde Ascheberg bereits verbucht. Im Oktober 2018 brachte NRW-Ministerin Ina Scharrenbach die Förderzusage von 1,781 Millionen Euro für das Projekt „Anbau, Aus-/Umbau und Sanierung der Schulaula als sozialintegrativen Raum zur multifunktionalen Nutzung“ persönlich in Herbern vorbei. Ascheberg selbst muss bei einer 90-prozentigen Förderung für die Gemeindehalle zehn Prozent der Kosten aufbringen.

Schwieriger gestaltet sich die Platzfrage in Ascheberg. Vor einem Jahr hat die Gemeinde Ascheberg darum aus IKEK eben ISEK werden lassen. Mit ihm als Türöffner sollte der Fördertopf „Aktive Zentren“ angezapft werden. Die Gemeinde Ascheberg war mit ihrem fristgerechten Antrag aber nicht allein. Wegen „vermeintlich ungeklärter Fragen“ (Verwaltungseinschätzung in den Ratsunterlagen) wurde der Ascheberger Antrag nur mit „C“ priorisiert. Das ist weit weg von Fördergeldern, denn hinter „C“ stehen „keine bewilligungsreifen, nicht kurzfristig zu qualifizierenden Unterlagen, nicht förderfähig“.

Kopf nicht in den Sand stecken

Dass es sich lohnt, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, hat die Gemeinde in Herbern gesehen. Denn auch dort gab es im ersten Anlauf keine Förderzusage. Damit sich das in Ascheberg wiederholen kann, soll das ISEK aktualisiert werden. Dazu, teilt die Verwaltung mit, habe sie mit Vertretern von Ministerium und Bezirksregierung gesprochen. Die städtebaulichen Missstände, die behoben werden soll, seien von den Fördergebern bestätigt worden. Darüber hinaus habe es Hinweise für eine aktualisierte ISEK-Fassung und ein erneutes Einreichen gegeben. Unter anderem werde ein Hof- und Fassadenprogramm neu in den Maßnahmenplan aufgenommen. Zudem müssen die klimatischen Auswirkungen beschrieben werden.

Mit dem aktualisierten Konzept und den Plänen für den Eschenplatz will die Gemeinde in diesem Herbst für das nächste Jahr einen zweiten Anlauf nehmen. Adressiert werden die Unterlagen an den Fördertopf „Lebendige Gemeinde“.

Die bis dabin ausgearbeiteten Pläne der Verwaltung, die 12 000 Euro an Kosten verursachen, wird der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung der Legislaturperiode am Donnerstag (3. September) ab 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus diskutieren.