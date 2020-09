Die Beobachter der Baustelle an der Kreisstraße 39 in Davensberg melden seit Wochen einen Stillstand der Arbeiten. An der Amelsbürener Straße ist schon länger kein Bauarbeiter mehr gesehen worden. Der Eindruck trügt nicht, wie der Kreis Coesfeld auf Nachfrage der „Westfälischen Nachrichten“ einräumen muss.