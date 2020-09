Wer am Bahnhof Ascheberg als Ortsunkundiger aussteigt und sich umschaut, fragt sich wahrscheinlich, in welcher Richtung der Dorfkern liegt. Aktuell hängt zwar ein Plan aus, der den Weg zur Haltestelle des Ersatzbusses weist, doch einen größeren Stadtplan mit Informationen zum örtlichen Angebot in Gastronomie oder Einzelhandel suche man vergebens.

Freunde hatten die Bürgermeisterkandidatin Monika Verspohl eingeladen, gemeinsam mit ihnen Ascheberg aus Sicht von Besuchern zu erkunden, heißt es in einer Mitteilung der Kandidatin. Besonders der Fußweg vom Bahnhof zur Sandstraße war ihnen dabei ein Anliegen. Mangelnde Beschilderung sei eines der Probleme. Ja, es würde öfters gefragt, ob das der richtige Weg ins Dorf sei, bestätigt ein Anwohner an der Kreuzung Breil/Bahnhofsweg. Auch weiter in Richtung Sandstraße heißt es oftmals „der Nase nach“, glücklicherweise zeige der hohe Turm von St. Lambertus die grobe Richtung. Ebenfalls problematisch sei teilweise die Enge des Bahnhofsweges, wenn sich Fußgänger und Radfahrer begegnen, beschrieben die Ortskundigen. Eine bessere Beschilderung des Fußwegs von und zum Bahnhof sowie ein ausreichend breiter Weg mit getrennten Bereichen für Fußgänger und Radfahrer, das sei doch wünschenswert, so ihre Anregung. „Wer sich in Ascheberg auskennt, mag dieses Problem nicht sehen, weil er oder sie den Weg ja kennt. Aber auch Besucher und Touristen sollten sicher ins Dorf finden“, so Verspohl.