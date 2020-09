„alternatief, regeneratief, innovatief“, so lautet der Slogan des Bohrspezialisten Daldrup & Söhne. Das familiengeführte Unternehmen in der dritten Generation entwickelte sich vom Bohrdienstleister zum mittelständischen Energieversorger. Die Brüder Karl und Bernd Daldrup stellten FDP-Vertretern das Unternehmen in einer Präsentation vor und erläuterten den Liberalen die Geschäftszweige. Schwerpunkt der Leistungen ist neben der Rohstoffexploration und der Wassergewinnung die Geothermie. Von der oberflächennahen Geothermie für Erdwärmepumpen bis zur Tiefengeothermie bis 6000 Metern deckt das börsennotierte Unternehmen alle Nutzungsvarianten dieser unerschöpflichen Energiequelle ab. Geothermie habe eine hervorragende CO₂-Bilanz, könne jederzeit gewonnen werden und sie habe einen geringen Flächenbedarf. Im Vergleich zur Windkraft oder Photovoltaik gebe es nur Vorteile.

„Warum die Geothermie in unserem Klimaschutzplan keine Rolle spielt, können wir nicht nachvollziehen“, so Jochen Wismann . „Anstatt auf den unkontrollierten Ausbau der Windenergie zu setzen, wäre der Einsatz von Geothermie deutlich sinnvoller“, ist Ralf Lohe überzeugt. Die FDP fordert eine genauere Betrachtung der Einsatzmöglichkeit von Geothermie vor Ort. Gerade die öffentlichen Gebäude könnten hier infrage kommen. „Wir müssen uns mehr mit diesem Thema auseinandersetzen“, findet Ortsvorsitzender Peter Leyers.