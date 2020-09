Live vor Ort war der Gemeinderat am Donnerstag beim Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehr . Zuerst piepte der Melder von Ratsmitglied Benjamin Lindpere, dann kamen die Feuerwehrleute um die Ecke gesaust, liefen von hinten in das neue Gebäude, um dann umgezogen in den Fahrzeuge zu springen und nach vorne auszurücken.

Ziel der Fahrzeuge war das Landhotel „Jagdschlösschen“, wo ein Brandmelder den Alarm ausgelöst hatte. „Alles in Ordnung, nichts passiert“, meldete Einsatzleiter Markus Kimmina auf der Sandstraße: „Bei dem Objekt ist die gesamte Wehr der Gemeinde alarmiert worden.“