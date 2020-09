Dreister Diebstahl übers Wochenende in Ascheberg: Unbekannte entwendeten eine Sattelzugmaschine samt beladenem Anhänger. Das Fahrzeug wurde am Samstag gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. An der Zugmaschine angehängt war ein Auflieger, der mit Stahlrollen beladen war. Als der Fahrer am Sonntag gegen Mitternacht seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte er fest, dass der LKW sich nicht mehr am Abstellort, einem Schotterparkplatz im Gewerbegebiet, befand. An den beiden Fahrzeugen waren Kennzeichen mit einer Hagener Ortszulassung (HA-) angebracht. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden 0 25 91/79 30.