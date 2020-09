Peter Kock ist 1979 als Zimmererlehrling im Betrieb von Erich Kühnhenrich in Ascheberg angefangen. 40 Jahre später leiten Norbert und Peter Kühnhenrich, Sohn und Enkel von Erich, die Zimmerei in Hanvert. Und der einstige Lehrling aus Ottmarsbocholt ist immer noch dabei.

Von Auszubildenden hat damals noch keiner gesprochen. Eher waren Lehrlinge Stifte, welche ihren Job noch von der Pike auf gelernt haben. Denn Computertechnik im Handwerk oder gar Abbundmaschinen? Davon wurde zu dieser Zeit nicht einmal geträumt.

Mit Bestehen der Gesellenprüfung 1982 blieb Peter Kock als Geselle der Zimmerei Kühnhenrich treu. 1995 schloss sich die Meisterprüfung an und dieses schulische Vorbereitungsjahr war für Kock auch das einzige Jahr Firmenpause bei Kühnhenrich. In den folgenden Jahren verlagerte sich Kocks Arbeitsfeld immer mehr von der Baustelle zum Büro. Mittlerweile stehen in der Zimmerei zwei computergesteuerte Abbundanlagen zum vollautomatischem Zuschneiden von Dachstühlen und neben anderen vielfältigen Aufgaben obliegt die computergesteuerte Arbeitsvorbereitung für die Abbundmaschinen dem Jubilar. Kollegen und Chefs schätzen sein Wissen und seine ruhige und besonnene Art.

40 Jahre schaffen eine schöne Verbundenheit, für die sich Familie Kühnhenrich bei Peter Kock mit einem Grillabend und mit einem Präsent bedankte.