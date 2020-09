Der Heimatverein Ascheberg hat mitgeteilt, dass in diesem Jahr aufgrund der noch anhaltenden Coronakrise das Lambertusspiel am 20. September (Sonntag) ausfällt. Schweren Herzens hat auch das Sozialwerk St. Georg entschieden, in diesem Jahr kein Erntedankfest auf dem Bauernhof stattfinden zu lassen. Es war für den 27. September vorgesehen.