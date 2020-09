Internationales Flötenensemble spielt in der Kirche

Am 20. September (Sonntag) um 19 Uhr ist das nächste Schlosskonzert Westerwinkel, wieder verlegt in die Kirche St. Benedikt in Herbern. Mit dem Leipziger Querflötenensemble „Quintessenz“ kommt eines der ältesten und renommiertesten Flöten-Ensembles weltweit. Auf Schloss Westerwinkel war es bereits zwei Mal zu Gast, das erste Mal 1997 und dann im Jahr 2005.

So stellt sich das Ensemble selbst vor: „Was geschieht, wenn fünf FlötistInnen aus Preußen, Ungarn, Bayern und Frankreich in der glanzvollen sächsischen Musikmetropole Leipzig auf einander treffen? Es bildet sich ein quicklebendiges, temperamentvolles, Ideen-sprudelndes, hochkarätiges professionelles Flötenensemble - Quintessenz! Seit 1996 spielen wir nun zusammen - seit 2020 in dieser Besetzung - die Begeisterung für den Flötenklang verbindet uns wie am ersten Tag, und durch die Diversität unserer Besetzung wird unsere Kreativität und Spielfreude immer aufs Neue angefacht. Beruflich beheimatet sind wir im Gewandhausorchester zu Leipzig, im MDR Sinfonieorchester Leipzig, in der Staatskapelle Halle/Saale, im Niedersächsischen Staatsorchester Hannover und an den Musikhochschulen Leipzig und Weimar. Hier finden wir unsere Inspiration zum Zusammenspiel und haben schon etliche Lieblingsstücke aus unserer täglichen Arbeit ins Quintessenz-Repertoire übernommen.“

Ungewöhnlich ist die Besetzung: von Piccolo bis zur Bassflöte und etlichen Spezial-Instrumenten bietet Quintessen die Vielfalt der gesamten Flötenfamilie, und ebenso ungewöhnlich sind die eigenen Arrangements, Auftragswerke und Konzert-Formate.

Das Programm ist auf den Herbst abgestimmt, Quintessenz illustriert mit der ganzen Farbpalette der Flötenfamilie diese besondere Jahreszeit mit Werken von Vivaldi, Debussy, Saint-Saens, Mendelssohn und anderen.

Eintrittskarten wird es nicht geben, da in der Kirche aufgrund örtlicher Regeln kein Eintritt genommen werden darf. Die Musikschule vertraut aber darauf, auf Spendenbasis wenigstens den gleichen Betrag zu erhalten wie durch die sonst üblichen Eintrittspreise von 15 Euro, zehn Euro für Schüler und Studenten und für unter 18-jährige Schüler der Musikschule Ascheberg 7,50 Euro.

Reservierungen sind ab sofort möglich, am liebsten per E-Mail. Es wird darum gebeten, die zur Dokumentation notwendigen Angaben Name, Adresse und Telefon gleich mitzuschicken, das erleichtert die Organisation am Konzerttag. Diese Daten werden dann vier Wochen lang aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Ob das Konzert auch noch spontan besucht werden kann, wird auf der Website (www.schlosskonzerte-westerwinkel.de) und über den Anrufbeantworter der Musikschule bekanntgegeben. Am besten bringt man dann einen Zettel mit den notwendigen Angaben schon mit. Kontakt: Musikschule Ascheberg, 0 25 93/ 95 10 51, E-Mail: info@musikschule-ascheberg.de,