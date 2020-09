Zwei abgesägte Bäume am Großen Prozessionsweg in Ascheberg und zahlreiche andere Bäume mit schwarzen Ringen oder neonfarbenen Punkten: Das Aufeinandertreffen dieser beiden Dinge hat zu fragenden Anrufen in der WN-Redaktion gesorgt. Werden alle weiteren markierten Bäume auch gefällt?

„Die beiden Bäume am großen Prozessionsweg sind bei dem Sturm vor zwei Wochen in der Mitte gebrochen und mussten daher gefällt werden“, informiert die gemeindliche Pressesprecherin Simone Böhnisch auf WN-Anfrage. Der älteste der beiden entfernten Bäume war über 35 Jahre alt, es ist der 1985 gepflanzte Königsbaum des Osterbauer-Königspaares Fritz und Elly Weber. „Bei uns pflanzen in der Regel die Könige einen neuen Baum, wenn so etwas passiert“, erklärt Stefan Greive, Brudermeister der Schützenbruderschaft St. Lambertus Osterbauer. Darüber hinaus zerstörte „Kirsten“ den Baum von Ewald und Lisa Hügemann, die 1987 bei der Kolpingsfamilie und der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal regierten. Da es der ersten Baum ist, der während seiner Amtszeit gefällt werden musste, hat Brudermeister Michael Frye keine spontane Antwort für die Nachfolge parat.

Zeichen an Bäumen Foto: Theo Heitbaum

Sorgen, dass weitere markierte Bäume der Kettensäge zum Opfer fallen, muss sich niemand machen. „Die anderen Markierungen an den Bäumen, Ringe und Punkte, hat die Firma Angelkort im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners angebracht“, klärt Böhnisch auf. Welche Bedeutung die unterschiedlichen Farben haben, ist der Verwaltung nicht gekannt. Und tatsächlich macht es keinen Unterschied, ob ein Baum einen roten oder grünen Punkt hat. „Wir markieren die Bäume, die wir von den Nestern des Eichenprozessionsspinners befreit haben. Dann wissen die Mitarbeiter, dass sie dort nicht noch einmal nachschauen müssen. Die Farbe ist egal. Es wird genommen, was gerade da ist“, erläuterte Michael Steinkamp vom Herberner Schädlingsbekämpfer Angelkort.