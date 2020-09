Anna und Maria sind bald wieder komplett

Beharrlichkeit zahlt sich aktuell an der Ecke Ascheberger Straße/Siepen in Herbern aus. Dort steht eine kleine Kapelle, in der eine Statue mit Anna und der Gottesmutter Maria zu sehen ist. Wer die Stelle mit dem Auto passiert, wird vielleicht nicht gesehen haben, dass die beiden Figuren vor längerer Zeit das Opfer von Vandalen geworden sind. Es wäre auch deswegen nicht zu vermuten, weil die Figuren durch ein Gitter beschützt sind. Das war nicht immer so, früher war es nur halb so hoch. So haben Vandalen der Maria den Kopf abgehauen, fehlten den Figuren Finger oder gar ein ganzer Arm.

Reinhard Hartwig hat in mehrerlei Hinsicht Beharrlichkeit bewiesen. Zuerst hat er die abgeschlagenen Teile aufgesammelt und zu Fabritius gebracht. Dort lagen sie auch noch komplett als der Vorsitzende der Bürgerstiftung Ascheberg mit seinem Bemühen um Fördergelder für das Restaurieren der Figuren erfolgreich war. Hartwig hatte bei der Bezirksregierung Münster Mittel aus dem „Heimat-Scheck“ erhalten. 2000 Euro wurden bereitgestellt. Seit gut einer Woche arbeitet Eva Möllenkamp aus Capelle an den Figuren. Sie ist zuerst einmal froh, dass so gut wie alle abgeschlagenen Teile noch da waren. Ohne diese Hilfe wäre es schwer geworden, das Gesamtbild wieder herzustellen.

Restauration von Anna und Maria Foto: HV Herbern

Im ersten Schritt hat die Diplom-Restauratorin die Figuren gereinigt. „Die Leute, die vorbeikommen, fragen immer, welches Mittel ich nehme. Die Antwort war immer, dass Wasser und einen weiche Bürste reichen“, informiert die Fachfrau. Irgendwelche Mittel einzusetzen, kommt nicht in Frage. In diesem Fall besonders, denn Baumberger Sandstein ist nicht besonders hart. Weil die Statue in einer kleinen Kapelle aus den 1960er Jahren steht, waren kaum Witterungsspuren auszumachen.

Möllenkamp berichtet, dass die Arbeiten in Etappen vor Ort erledigt werden. Das Austrocknen habe wunderbar funktioniert. Es seien keine sichtbaren Spuren an den Figuren übrig geblieben, so dass die Arbeit schneller erledigt werden könne.

Restauration von Anna und Maria Foto: HV Herbern

Im zweiten Schritt fügte sie Figuren und abgeschlagene Teile wieder zusammen. Verbunden wurden sie mit Kalkkitt, atmungsaktiv und gut zu verarbeiten. Am Ende müssen die Flickstellen nur noch farblich angepasst werden.

Bei den Arbeiten ist Möllenkamp zu dem Ergebnis gekommen, dass die Figuren aus dem 19. Jahrhundert früher mit Farbe versehen worden waren. „Sie müssen irgendwann abgebeizt worden sein“, vermutet die Restauratorin. Jetzt erstrahlen sie im hellen Baumberger Sandstein. Und der beharrliche Reinhard Hartwig wird auch die Kapelle auf Vordermann bringen lassen. Maler Ewald Gausepohl wird etwa die Decke streichen. Deswegen würde sich Hartwig über zweckgebundene Spenden an die Bürgerstiftung Ascheberg freuen.