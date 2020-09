Parkmöglichkeiten für Autos, die vom direkten Hit-Umfeld nach vorne zur Sandstraße hin verlegt werden, weniger Bäume und eine klarere Linienführung – das sind die letzten Konturen, die an den Plänen des Eschenplatzes in Ascheberg vorgenommen wurden. Jetzt kann Martin Wolf in der Verwaltung das Gesamtpaket schnüren, mit dem die Gemeinde Fördergelder beantragen will.

Die letzten Korrekturen, berichtet die Verwaltung im Gemeinderat, sind nach Gesprächen mit Anliegern vorgenommen worden. Mit den Änderungen würden die Sichtbeziehungen besser und die Fußgänger besser geführt. Ein Preis: Statt einer Doppelreihe bleibe vor dem künftigen Hit-Markt nur Platz für eine Reihe Bäume. Die Doppelreihe durch ein Verschieben nach Norden zu erhalten, komme nicht in Frage, erläuterter Fachbereichsleiter Klaus van Roje: „Wir haben auf der Seite die Option, dass ein neues Gebäude entstehen kann.“

Für Ludger Wobbe (CDU) machte die Korrektur Sinn: „Das ist ein fairer Kompromiss.“ Die Autofahrer hätten durch Parkmöglichkeiten zur Wand des aktuellen K+K-Marktes hin kürzere Wege zur Bäckerei, dafür bekämen die Radler mehr Abstellmöglichkeiten für ihre Leezen in der Nähe des Hit-Marktes. Der nun endgültige Plan für den Eschenplatz wurde einstimmig verabschiedet.

Vorher hatte der Gemeinderat das ISEK angepasst. Dieses Konzept ist der Türöffner zu Fördertöpfen. Im ersten Anlauf blieb die Tür für die Gemeinde verschlossen (WN berichteten). Mit der Hinzunahme von Hof- und Fassaden-Aspekten sowie Aussagen zum Klimaschutz in allen Detailbereichen wurde es teilweise erneuert und einstimmig verabschiedet.