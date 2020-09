Plattdeutscher Winterspaß fällt dieses Jahr aus

„Dat afftoseggen, dat föllt nicht leicht…“. Wat? Aus dem Plattdeutschen übersetzt bedeutet das: „Das abzusagen fällt nicht leicht. Doch die Kolping- und die Burgturmspielschar haben eine Entscheidung getroffen. In diesem Winter bleibt es ruhig. Es wird keine plattdeutsche Theatersaison 2020/2021 geben. Keine leichte Entscheidung, das geben Karl-Heinz Börtz und Frank Neve (beide Burgturmspielschar) sowie Christiane Krampe-Höring und Stefan Wiedenhorst (beide Kolpingspielschar) unumwunden zu. Aber eine Entscheidung, die mit Bedacht getroffen worden ist, wie alle jetzt beim gemeinsamen Treffen im Börtzschen Garten zugegeben haben. „Wir sind uns der Verantwortung unserer Gäste gegenüber bewusst“, sagt Frank Neve und Christiane Höring-Krampe fügt hinzu: „Wir haben nun mal die Hauptrisikogruppe unter unseren Gästen.“ Will heißen: Im Publikum sitzen viele ältere Bürger.

Ihre Entscheidung haben die beiden Spielscharen gemeinsam und bewusst getroffen. „Das zeigt auch, dass die beiden Spielscharen auch in schlechten Zeiten zusammenstehen“, macht Karl-Heinz Börtz deutlich. Es war eine rationale Entscheidung. Und klar, die tut weh. „Aber mit wenigen Gästen, die in diesem Falle ja nur zugelassen wären, kommt keine wirkliche Theateratmosphäre auf. Und das ist schlecht für beide Seiten“, unterstreicht Börtz. „Vor allem der sogenannte vierte Akt, also der gemütliche Teil im Anschluss hätte nicht stattfinden können“, so Neve. Wiedenhorst macht deutlich, was eine plattdeutsche Theatersaison in diesem Jahr zudem deutlich erschwert hätte: „Es gibt keine klaren Vorgaben, die wechseln täglich.“

Es wird für beide Spielscharen ein denkwürdiges Jahr. Eines, das theatertechnisch wie immer angefangen hat. „Wir waren startklar“, sagt Frank Neve. Beide Spielscharen hatten ihre Hausaufgaben gemacht. Stücke ausgesucht, diese entsprechend umgeschrieben, „ja und wir sind sogar schon mit dem Lesen angefangen“, verrät Krampe-Höring. Beide Spielscharen wollen jedoch nicht verraten, was für Stücke sie aufgeführt hätten. Denn in diesem Falle ist aufgeschoben ja nicht aufgehoben. „Wir führen die geplanten Stücke in der Saison 2021/2022 auf“, bekräftigt das Quartett. Und dazu haben sie schon das O.K. der Akteure, die alle mit an einem Strang ziehen und im nächsten Jahr parat stehen. Die Davensberger verraten überdies, dass sie ihr Stück so aufgebaut haben, dass es quasi eine Anknüpfung ans Vorjahresstück „Charlies Tante“ gegeben hätte. „Da wären wir mit dem Abbau des alten Bühnenbildes gestartet, auf diese Weise hätten wir kein Neues bauen müssen“, Frank Neve. Stellt sich nun die Frage, Was tun mit der vielen freien Zeit? Die Burgturmspielschar will da einfach schon mal fünf Jahre weiterdenken, dann steht das 75-jährige Bestehen bei ihnen an. „Da können wir uns dann ja schon einmal Gedanken machen.“ Die Kolpingspielschar will sich auch weiter treffen. „Wir haben drei Neuzugänge, also drei Debütanten, in unseren Reihen“, so Wiedenhorst. „Und die müssen die plattdeutsche Sprache noch lernen“, ergänzt Krampe-Höring. Bleibt ihnen somit nur noch eines in schönstem plattdeutsch zu sagen: „Drum holt u fücht und bliewt gesund bis naigstet Joahr“.

Die Spielschar Herbern pausiert ebenfalls. Die Entscheidung war wegen des Aula-Umbaus aber schon früher gefallen.