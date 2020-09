Die Bekanntgabe der Wahlergebnisse findet am Sonntag (13. September) wegen der aktuellen Corona-Pandemie nicht im großen Bürgerforum des Ascheberger Rathauses statt. Die Parteien sind eingeladen, ab 18 Uhr in Frenkings Festscheune am Bahnhofsweg 20 das Eintrudeln der Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl sowie der Landrats- und Kreistagswahl in Echtzeit am Bildschirm zu verfolgen. Durch die Coronaschutzverordnung ist die maximale Personenzahl in der Festscheune auf 150 Menschen begrenzt. Bei gutem Wetter besteht die Möglichkeit, sich vor der Festscheune aufzuhalten und der Veranstaltung beizuwohnen. Für die sechs zur Wahl stehenden Parteien ist jeweils ein Tisch für acht Personen in der Festscheune reserviert. Familie Frenking wird an dem Abend für das leibliche Wohl sorgen. Auch bei dieser Veranstaltung gelten die bekannten Coronaregeln. Die Teilnehmer werden gebeten, Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl können auch online im votemanager der Gemeinde Ascheberg verfolgt werden. Ein Link dazu ist auf der Homepage der Gemeinde Ascheberg zu finden. Direkt sind die Ergebnisse über https://wahlen.votemanager.de/ beziehungsweise https://wahlen.citeq.de/20200913/ 05558004/html5/index.html zu finden.