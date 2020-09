Sie waren vor Corona da, sie sind in der Pandemie da und möchten auch danach mit ihren Angeboten für die Menschen in den Orten da sein: Die Ascheberger Einzelhändler und Dienstleister. Mit der bekannten Aktion Heimat­shoppen machen sie auch in diesem Jahr und ganz besonders während der Pandemie auf sich aufmerksam. Dieses Jahr werden nicht nur die Logos zum Heimat­shoppen auf die Gehwege und Bürgersteigen gesprüht. Mit – besser: an – zehn Werbetonnen stehen die Einzelhändler zum Gespräch bereit.

„Kauf da ein, wo du lebst“, empfiehlt Pro Ascheberg auf den Gesprächstonnen. Dieser Wunsch hat sich beispielsweise beim Apotheker-Ehepaar Dr. Marcel und Dr. May Töpfer verstärkt. Sie haben gemerkt, dass die Online-Konkurrenz während der Pandemie gepunktet hat. Der einzige Abstand, den kranke Menschen beim Medikamentenempfang einhalten mussten, war die Distanz zum Post- oder Paketboten und nicht zu kranken Menschen vor der Apotheken-Theke. „Wir haben einen Lieferservice eingeführt“, haben die Töpfers nicht resigniert die Hände in den Schoß gelegt, sondern nach Alternativen gesucht, gefunden und nun kommen sie zu dem Ergebnis: „Der Service ist sehr gefragt.“

Buchhändler Günter Schwalbe hat in der Lockdown-Phase ebenfalls Bücher ausgeliefert. Er profitiert von der Preisbindung bei Büchern. Die Online-Konkurrenz ist nicht günstiger. Und der Buchhändler vor Ort hat dafür Tipps parat. Kennt die Lesegewohnheiten seiner Kunden und vermag einzuschätzen, ob die Lektüre sich lohnen könnte. Trotzdem sagt auch Schwalbe: „Wir müssen etwas tun und uns zeigen.“