Die Musikschule erinnert an das nächste Schlosskonzert am 20. September (Sonntag) um 19 Uhr wieder in der Kirche St. Benedikt in Herbern. Mit dem Leipziger Querflötenensemble „Quintessenz“ kommt eines der ältesten und renommiertesten Flöten-Ensembles weltweit. Das Programm ist auf den Herbst abgestimmt, Quintessenz illustriert mit der ganzen Farbpalette der Flötenfamilie diese besondere Jahreszeit mit Werken von Vivaldi, Debussy, Saint-Saens, Mendelssohn und anderen.

Um das Konzert regelgerecht durchzuführen, bitten die Organisatoren darum, sich rechtzeitig gerne per E-Mail voranzumelden. Es wird darum gebeten, die zur Dokumentation notwendigen Angaben Name, Adresse und Telefon gleich mitzuschicken, das erleichtert die Organisation am Konzerttag. Ob das Konzert spontan besucht werden kann, wird auf der Website (www.schlosskonzerte-westerwinkel.de) und über den Anrufbeantworter bekanntgegeben. Eintrittskarten wird es nicht geben, da in der Kirche kein Eintritt genommen werden darf. Die Musikschule vertraut darauf, auf Spendenbasis den gleichen Betrag zu erhalten wie durch die Eintrittspreise von 15 Euro, zehn Euro für Schüler und Studenten und für unter 18-jährige Schüler der Musikschule Ascheberg 7,50 Euro.