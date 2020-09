Dank einer Kooperation des Westfälischen Heimatbundes mit dem Kindertheater „Don Kidschote“ in Münster lud der Heimatverein Herbern die Maxikinder zu einer Aufführung von „Dr. Doolittles Abenteuer“ ein. Aufgrund der aktuellen Coronaeinschränkungen war es nur für eine Kita möglich, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Die Maxikinder der Kita Abenteuerland zogen das Glückslos. Als erstes erfuhren die kleinen Theaterbesucher, was überhaupt Theaterspielen ist, was man da macht und was man dazu braucht. Danach erlebten sie hautnah die Abenteuer des Dr. Doolittles mit und bestanden auch alle das Piratenpatent. Das Kindertheater „Don Kidschote“ ist in Ascheberg durch die „Goldtaler“-Gastspiele bekannt.