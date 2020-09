Fast genau ein Drittel aller Ascheberger hatte schon gewählt, bevor die Wahllokale am Morgen überhaupt geöffnet wurden. „Wir hatten bisher 4203 Briefwähler“, berichtet Fachbereichsleiter Helmut Sunderhaus am Sonntagmorgen auf WN-Anfrage. Rund 12 600 Ascheberger, Davensberger und Herberner dürfen ihre Stimme abgeben. Drei Wahlvorstände bearbeiteten die eingegangene Post. „Bei Bundes- oder Landtagswahlen werden die Stimmen von den Briefwahlvorständen direkt ausgezählt“, berichtet Johannes Goßheger über das Prozedere. Bei der Kommunalwahl geht das nicht. So sind die drei Briefwahlvorstände um 11 Uhr zusammengekommen. Die Unterlagen werden geöffnet und auf Gültigkeit geprüft. Dann werden die Umschläge mit den Wahlzetteln auf die insgesamt 14 Wahlbezirke verteilt. Dort werden sie am Abend nach dem Schließen der Wahllokale mit den dort abgegebene Stimmen ausgezählt.

Briefwahlvorstand in Ascheberg Foto: Theo Heitbaum