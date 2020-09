Stohldreier gewählt – Patt im Rat

Von Theo HeitbaumEin Dankeschön an 86 Frauen und Männer steht am Wahlabend an erster Stelle. Sie haben der Demokratie ein Gesicht gegeben. Für ihr Mienenspiel waren die Wähler verantwortlich. Und sie ließen Grüne und Freie Wähler strahlen. Ihre Ergebnisse sind ein Votum für frischen Wind im Rat und mehr Klimaschutz in der Gemeinde!Nach zwischenzeitlichen Sorgenfalten hellten sich die Gesichter bei der CDU am Ende auf. Trotz eines Generationswechsels und Stimmenverlusten in vielen Bezirken führt an der Union kein Weg vorbei.Größter Verlierer ist die Unabhängige Wählergemeinschaft. Sie hat wichtige Weichenstellungen in der Gemeinde über Jahrzehnte mitgestaltet und die politische Debatte bereichert. Zuletzt fehlten den Unabhängigen frische Ideen genauso wie neue Leute.Sehr elanvoll war die SPD mit ihrer Bürgermeisterkandidatin im Wahlkampf unterwegs. Sie muss enttäuscht sein, dass am Ende weniger Ratssitze in der Bilanz stehen.Mindestens so spannend wie der Wahlabend werden die nächsten Wochen sein. Was machen die Parteien aus dem Ergebnis? Gibt es eine Allianz gegen die CDU, was angesichts der Wahlprogramme von FDP und Grünen schier unmöglich sein?