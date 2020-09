48 Stimmen vergrößern den Rat

Eine kleine Achterbahnfahrt durch die letzten Ergebnisse, ein Wechsel im Bürgermeisterbüro, neue Gesichter im Rat – am Tag nach der Wahl stellen sich einige Fragen.

Wann übernimmt Thomas Stohldreier das Bürgermeisteramt?

Festgeschrieben ist, dass der alte Rat mit dem Bürgermeister bis zum 31. Oktober im Amt ist. Dr. Bert Risthaus wird also am 30. Oktober, einem Freitag, seinen letzten Arbeitstag haben, Thomas Stohldreier am 2. November, einem Montag, das Bürgermeisterbüro beziehen. Eine offizielle Abschieds- und Übergabefeier ist am 20. November vorgesehen.

Wann startet der neue Gemeinderat.

Die konstituierende Ratssitzung ist für den 17. November vorgesehen. Sie wird von Alterspräsident Heinz Wesselmann (Grüne) geleitet werden. Eine im Oktober anberaumte notwendige Bauausschuss-Sitzung wird vom „alten“ Ausschuss abgewickelt.

Gemeinderat in Ascheberg 1/31 Mitglieder des Ascheberger Gemeinderates 2020 - 2025 Foto: privat

Wer scheidet aus dem aktuellen Rat aus?

Elf von 28 Mitgliedern sind in der nächsten Legislaturperiode nicht mehr dabei: Hildegard Kuhlmann, Cornelia Pelster, Bernhard Pettendrup, Josef Reher, Franz Silkenbömer und Ludger Wobbe (alle CDU ), Peter Sommer, Dr. Christoph Koch, Simon Handrup (UWG), Johannes Waldmann, Ludger Klaas ( SPD ).

Ausscheidende Ratsmitglieder in Ascheberg 1/11 Ausscheidende Ratsmitglieder 2020 Foto: privat

Was lässt sich zum neuen Rat sagen?

Acht Frauen und 22 Männer plus Bürgermeister Thomas Stohldreier bilden den Gemeinderat. Durchschnittlich ist ein Ratsmitglied 52 Jahre alt. 15 Mitglieder wohnen in Ascheberg, zwölf in Herbern und drei in Davensberg. Der Kontrapunkt zu Alterspräsident Heinz Wesselmann ist Frank Hegemann (CDU), der mit seinen 24 Jahren jüngstes Ratsmitglied ist.

Wie haben die Orte gewählt?

Die Freien Wähler verdanken ihren Einzug vor allen Dingen den 15,7 Prozent in Herbern, wo sie zweitstärkste Kraft sind. In Herbern hat auch die UWG ihr bestes Resultat erzielt. Die FDP hat ihre Stärken weiter in Ascheberg wo auch die Grünen die meisten Prozentpunkte geholt haben. Die SPD ist in Davensberg mit 19,59 Prozent am Stärksten, aber weit von bisherigen Ergebnissen entfernt. Ex-Vorsitzender Johannes Waldmann, der von einem Direktmandat träumte, war davon meilenweit entfernt. In der Konsequenz machte das CDU-Duo im Davertdorf das beste Ortsergebnis der Christdemokraten. Zu berücksichtigen ist, dass Davensberg allein für zwei Wahlkreis zu klein war und erstmals mit „Bauerschaftsstimmen“ angereichert wurde.

Ist bei den Überhangmandaten alles mit rechten Dingen zugegangen?

Ja. „Das Programm kennt alle Einzelheiten“, vertraut Johannes Goßheger aus dem Wahlamt den Daten. Wer mit Excel-Hilfe und den Wahlrecht in die „Black box“ schaut, kommt zum gleichen Ergebnis. Die Sitze werden nach dem Divisorverfahren mit Standardrundung nach Sainte-Laguë/Schepers verteilt. Durch das Runden ergab sich in einem komplizierten Rechenverfahren ein Sitz zu viel (29). So sah das Ergebnis nach 13 von 14 ausgezählten Wahlbezirken aus. Der 29. Sitz hätte am Ende, wieder nach einer komplexen Rechenoperation, der CDU abgezogen werden müssen. Ging aber nicht, weil die Christdemokraten 14 Sitze direkt geholt hatten. Deswegen kam ein Überhangmandat hinzu. Da sich durch solche Mandate aber keine ungerade Sitzzahl ergeben darf, kam ein weiterer Sitz dazu, es gibt 30 statt der vorgesehenen 28 Mitglieder.

Der Wahltag in Ascheberg 1/36 Kommunalwahl in Ascheberg Foto: Theo Heitbaum

War es für eine Partei besonders knapp?

Am Ende waren es 48 Stimmen, die bei der SPD für fünf statt vier Sitze gesorgt haben. Damit wurden die beiden Ausgleichsmandate notwendig. Dort hätten die Freien Wähler der CDU 60 Stimmen für einen dritten Sitz abnehmen müssen.

Wie geht es weiter?

Gestern hat die Verwaltung die Schnellmeldungen aus den Wahlbezirken mit den Ergebnissen in den Niederschriften abgeglichen. Heute wirft der Wahlausschuss einen Blick auf das Geschehen. „Wir streben an, es diese Woche in einem Amtsblatt zur veröffentlichen. Nach dem Erscheinen ist das Ergebnis dann amtlich“, erklärt Helmut Sunder­haus auf WN-Anfrage.