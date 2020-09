Die Bauarbeiter sind in dieser Woche zum Radweg neben der Amelsbürener Straße zurückgekehrt. Das neue Brückenbauwerk muss noch mit Schotter an das Straßenniveau angepasst werden. Zudem werden Teile der Straße und der Radweg asphaltiert. Der Kreis Coesfeld geht in einer Pressemitteilung davon aus, dass die restlichen Arbeiten in drei, vier Wochen erledigt sein werden. Begonnen hatten sie mit dem Roden von Bäumen und Sträuchern im Februar.