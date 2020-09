Ein „Klassenclown“ ist nicht von Natur aus lustig oder dumm. Vielleicht aber so überfordert, dass er Hilfe benötigt. Die bekommt er an der Lambertusschule Ascheberg mit einer Clubkarte für die „Lerninsel“. Mit dem Ausbau der Schulsozialarbeit hat die Gemeinde Ascheberg eine Voraussetzung fürs Einrichten der Insel geschaffen. Jetzt erhielt das Projekt bei der Gelsenwasser AG den Zuschlag. Aus dem Fördertopf „von klein auf“ fließen 1927 Euro an die Schule. „Dafür werden wir notwendige Materialien anschaffen“, informiert Schulleiterin Charlotte Bücker .

Im Unterricht und in den Pausen kommt es immer wieder zu Störungen, Unruhe und Konflikten, weil einzelne Schüler es nicht schaffen, sich an die Regeln zu halten oder es ihnen schwer fällt, im gemeinsamen Unterricht konzentriert zu arbeiten. Deswegen wurde von Kollegium und Schulsozialarbeit die „Lerninsel“ entwickelt. Die Kinder selbst haben in jedem Halbjahr die Möglichkeit, eine Teilnahme an der Lerninsel zu beantragen. Das Kollegium und die Schulsozialarbeiterinnen Saskia Adriaans und Kirsten Baier entscheiden darüber und geben bei einem positiven Votum ein Eintrittsticket für die „Lerninsel“, die Clubkarte, aus.

Sie öffnet die Tür zu einem alternativen Lernort, der an mehreren Tagen die Woche freiwillig, nicht als Sanktion, besucht werden darf. Die Mädchen und Jungen bearbeiten hier einerseits ihre Aufgaben. Mit Hilfe der Schulsozialarbeiterinnen können sie aber auch an ihrem Arbeitsverhalten und ihrer Konzentrationsfähigkeit arbeiten. So wird die Basis geschaffen, in den regulären Unterricht zurückzukehren und später auch an weiterführenden Schulen zu bestehen. Dauer, Aufgaben und Ziele für den Besuch des alternativen Lernortes werden von der Lehrkraft in Absprache mit den Schülern auf einem Laufzettel notiert. Mit der Clubkarte haben Kinder in der großen Pausen auch die Möglichkeit, einen geschützten Aufenthaltsraum zu besuchen.

Das Material, beispielsweise ein Boxsack zum Abbau von Aggressionen, wird jetzt mit Geldern aus dem Fördertopf angeschafft. „Wir möchten bald loslegen“, sagt Bücker, verweist aber darauf, dass die Corona-Maßnahmen geschlossene Lerngruppen vorsehen, sich auf der Lerninsel aber Kinder aus unterschiedlichen Klassen treffen.

Während die zweite Sozialarbeiterstelle besetzt worden ist, sucht die Lambertusschule noch einen FSJler oder Bufdi. Eine Stelle ist besetzt. Für die zweite, gerade neu geschaffene Stelle fehlt aber noch ein Bewerber.