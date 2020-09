Gutschein ist auf dem Weg

In der Gemeinde Ascheberg wird im Herbst ein Ascheberg-Gutschein eingeführt, um den örtlichen Handel, Dienstleister und Gastronomen zu stärken. Mit dem digitalen Gutschein sollen Umsatzrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie aufgefangen und der Umsatz vor Ort angeregt werden. Der Gutschein wird von der Gemeinde mit 25000 Euro bezuschusst. „Diese Lösung soll über Corona hinaus dauerhaft wirken und dem stationären Handel und damit der Lebendigkeit der Ortskerne dienen“, erklärt Bürgermeister Dr. Bert Risthaus.

„Damit der lokale Gutschein für die Kunden möglichst attraktiv wird, wünschen wir uns viele Akzeptanzstellen in Ascheberg, Herbern und Davensberg“, erklärt Wirtschaftsförderin Simone Böhnisch. Geschäfte und Gastronomen, die beim Gutschein mitmachen möchten, können sich ab sofort unter www.ascheberg-gutschein.de registrieren. „Für die Teilnahme am Gut-schein ist die Mitgliedschaft in einem der Gewerbevereine Pro Ascheberg oder Herbern Parat oder bei Ascheberg Marketing zwingend erforderlich“, erklärt Martin Bußkamp von Ascheberg Marketing. Hintergrund ist, dass sich die Gemeindeverwaltung und die beiden Gewerbevereine die Betriebskosten für das Gutscheinsystem zu je einem Drittel teilen, damit die Gutscheinteilnahme für die Betriebe kostenlos bleibt.

Bei zwei Anwenderschulungen für interessierte Händler, Dienstleister und Gastronomen erklärt die Firma Zmyle die Handhabung des digitalen Gutscheins. Termine sind am 24. September (Donnerstag) um 19 Uhr in der Gaststätte Deitermann in Herbern und am 29. September (Dienstag) um 19 Uhr im großen Bürgerforum des Rathauses Ascheberg. Anmeldung für die Schulungen sind bei Martin Bußkamp möglich unter info@ascheberg-marketing.de

Weitere Informationen erhalten die Mitglieder der Gewerbevereine über ihren Vereinsvorstand. Ansprechpartner bei den Gewerbevereinen sind bei Pro Ascheberg Vorsitzender Bernd Heitmann, 0 25 93/3 57, Mail info@pro-ascheberg.de und bei Herbern Parat Vorsitzender Thomas Ritz, 01 51/ 41 46 78 64, E-Mail: info@ herbern-parat.net. Der Verkaufsstart des Ascheberg-Gutscheins erfolgt voraussichtlich im Oktober.