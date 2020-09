Am Dienstag hat die Gemeinde Ascheberg das Grundstück mit dem Wohn- und Geschäftsgebäude von Stiens Eisenwaren an der Dieningstraße 3 bis 5 erworben. Das Grundstück grenzt an das Rathaus an.

Aus Altersgründen schließt die Familie Stiens ihr Geschäft zum 15. Januar 2021, da es keinen Nachfolger gibt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Der Mietvertrag von Kosmetikerin Barbara Vollmer geht an die Gemeinde über. Vollmers Geschäft bleibt an der Dieningstraße 5 bestehen.

„Wir haben die Liegenschaft zu einem fairen Kurs erworben und freuen uns über das attraktive Gewerbe in zentraler Lage“, erklärt Bürgermeister Dr. Bert Risthaus. Die Verwaltung siehe eine langfristige Perspektive auf dem Nachbargrundstück, da im Rathaus schon seit einiger Zeit Besprechungsräume und Büros fehlten. Bei der künftigen Nutzung bleibe das Kosmetikinstitut in jedem Fall bestehen. Zum 31. Januar 2021 wird das Gebäude an die Gemeinde übergeben, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.