Nach dem „Roulette“ fiel der Vorhang

Was eine kleine Schatzkammer, Notenmaterial und Ausflüge gemeinsam haben? Ganz einfach: All diese Dinge können nun realisiert werden. Der Kolpingspielschar Ascheberg sei Dank.

Am Montagabend begrüßte Bärbel Vorrink, „wenngleich auch etwas später als üblich“, wie sie mitteilte, Vertreter von gleich sechs Institutionen im Pfarrgarten. Hier spendete die Kolpingspielschar insgesamt 3000 Euro. Das Geld stammt aus den Vorstellungen der Theatersaison 2019/2020. Eine Zeit, „in der wir noch spielen durften“, so Vorrink.

Doch kurz nachdem der Vorhang zum Stück „Verdreihtes Diamantenroulette“ Anfang diesen Jahres fiel, wurde es still. Corona hielt Einzug, und damit änderte sich ganz viel. Auch für die heimischen Vereine. Für die brachen nämlich aufgrund der Situation wichtige Einnahmequellen weg. „Wir konnten keine Auftritte bestreiten“, machten Steffi Wacker (Kolpingsspielmannzug) und Hendrik Fallenberg (Blaskapelle Ascheberg) deutlich.

Durch die Auftritte generieren die Vereine Einnahmen, die sie dann in die Ausbildung des Nachwuchses und in Lernmaterialien wie etwa Notenblätter investieren. „Von daher ist es super, dass wir da heute von euch mit einer Finanzspritze bedacht werden“, dankten Fallenberg und Wacker für die Spende der Kolpingspielschar, die dann genau für diese Dinge verwendet werden soll.

Auch Martin „Boat“ Weiß weiß von der leidlichen Situation ein Lied zu singen. Seine Gruppe „MarziPan“ spielt gegen Spenden. „Die jedoch geben wir eins zu eins weiter“, so Weiß. In diesem Jahr wird das schwierig, so ganz ohne Auftritte. „Da sind wir dankbar für diese Spende, die wir dann wiederum für karitative Zwecke verwenden.“

Phillip Rabe war für das Kolpingferienlager da. Auch das war im Sommer ausgefallen. „Wir haben dann hier ein Programm auf die Beine gestellt. Allerdings sind für uns auch immense Stornogebühren angefallen.“ Ein Teil der Spende will das Kolpingferienlager dafür aufwenden. „Den anderen Teil investieren wir dann für die Ferienfreizeit 2021, sofern wir fahren dürfen“, so Rabe.

Richtig dankbar war auch Nadine Löcke für den Geldsegen. Sie ist Krankenschwester und arbeitet im André-Streitenberger-Haus, eine Wohneinrichtung der Kinderklinik Datteln für zu beatmende Kinder und Jugendliche. „Wir versuchen ihnen ein weitestgehend normales Leben zu ermöglichen und werden die Spende in Hilfsmittel und kleine Ausflüge investieren.“

Ein ganz anderes Projekt hat sich die Kirchengemeinde St. Lambertus Ascheberg auf die Fahnen geschrieben. Im Keller des Pfarrhauses, so berichteten Hildegard Kuhlmann und Roswitha Krebs, lagern besondere Votivgaben. „Diese wollen wir aufarbeiten lassen, und sie dann entsprechend in Szene setzen“, so Kuhlmann. Wie? In Form einer kleinen Schatzkammer. „So eine kleine Museumsschatzkammer in der Kirche wäre sicherlich auch ein attraktiver Anlaufpunkt für Touristen.“ Krebs machte deutlich, dass die Umsetzung der Idee jedoch alles andere als ein Spaziergang werde und sehr kostenaufwendig sei. „Und deshalb bedanken wir uns sehr für diese Spende.“

Eine Spende, die mittlerweile schon Tradition hat in der Gemeinde. „Doch im kommenden Jahr werden wir ohne auskommen müssen, denn die plattdeutsche Theatersaison 2020/2021 ist abgesagt worden“, so Vorrink