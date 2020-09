Bischof Felix Genn wird am Sonntag (27. September) um 14.30 Uhr, 23 junge Menschen für den pastoralen Dienst im Bistum Münster beauftragen. Darunter auch Sarah Ostermann , die in St. Lambertus ihre Ausbildung als Pastoralassistentin gemacht hat. Seit einigen Wochen ist sie in St. Dionysius Duisburg-Walsum sowie in der JVA Dinslaken aktiv. Die Beauftragungsfeier wird in diesem Jahr unter Abstands- und Hygieneregeln nur im kleinen Rahmen stattfinden können. Eine kleine Abordnung des Seelsorgeteams St. Lambertus wird teilnehmen. Allerdings wird das Pontifikalamt auf www.bis-tum-muenster.de und in den Social Media des Bistums übertragen.