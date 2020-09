Die Deutsche Bahn arbeitet daran, die Strecke zwischen Münster und Lünen wieder für den Zugverkehr frei zu geben. „Derzeit liegen alle Arbeiten für die Wiederaufnahme des Betriebes im Plan“, berichtet eine Bahnsprecherin auf WN-Anfrage und ergänzt: „Wir gehen am 9. Oktober in Betrieb.“ Gearbeitet wird aktuell auch am Ortseingang von Davensberg.