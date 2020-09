Jetzt war es wieder so weit – Treckeralarm auf der Sandstraße in Ascheberg. Hubert und Ellen Schmölzl aus Werne knatterten auf einem Fordon Dexta, Baujahr 1958, direkt bis vor das Schaufenster der Buchhandlung Schwalbe. Dort liegt der Treckerkalender 2021, den das Duo vorbeibrachte, nun zum Verkauf bereit.

Der Schmölzl-Traktor ist bis heute aktiv im Einsatz und hilft den Eheleuten auf ihrer Pferdekoppel. Walzen, säen, düngen, schneiden und schließlich das Wenden des Heus – das recht kleine Gefährt mit eingebauter Hydraulik ist vielfältig einsetzbar.

Über 200 000 Stück wurden von diesem Modell gebaut, für den deutschen Markt wurde der Motor künstlich heruntergedrosselt, statt acht stehen nur sechs Gänge zur Verfügung. Auch so könnte man theoretisch noch bis zu 30 Stundenkilometer fahren, wovon Schmölzl allerdings lachend abrät: „Es gibt hier keine Federung, wenn man so richtig Speed drauf hat, hebt’s einen aus dem Sitz!“

Auch Bernd Grotekemper aus Nordkirchen war mit seinem Schlepper vorgefahren. Ein Bautz ASH, Baujahr 1950 mit 14 PS. Maximal fünf Exemplare wurden von diesem Modell gebaut und der Trecker kam zu Grotekempers Geburt 1954 in den Besitz seiner Familie. Bis 1972 wurde der Traktor täglich im landwirtschaftlichen Betrieb genutzt, geriet ein Jahrzehnt lang im Schuppen in Vergessenheit und wurde dann doch liebevoll wieder in Stand gesetzt, sodass er seit fünf Jahren auch wieder für den Straßenverkehr zugelassen ist.

Der Bautz, fotografiert vor der eindrucksvollen Kulisse des Nordkirchener Schlosses, schmückt im Schlepperkalender für 2021 das Dezemberblatt. Auch die anderen „Stars“ des Kalenders kommen aus der Region. Nur aus Ascheberg ist in diesem Jahr kein Traktor dabei, was Schmölzl bedauert. Bewerber, die ein interessantes historisches Gefährt stehen haben, dürfen sich für den Kalender 2022 gerne bei ihm, auch über Schwalbe, bewerben.