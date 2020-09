Bei Erntearbeiten entdeckte Georg Freisfeld auf seinem Acker eine Schleiereule, die nach einem Flugversuch kraftlos in Brennnessel landete. Über Heinz Gröpper kam das das Federvieh bei Hermann Grube an, der schon andere Eulen und dieses Jahr auch einem Reiher das Überleben gesichert hat.

Schleiereule Foto: Freisfeld

„Ich war mit der Eule beim Tierarzt. Obwohl sie einen Flügel hängen ließ, war sie gesund“, berichtet der Vogelfreund des Hegerings Ascheberg. Das Tier war nur vollkommen entkräftet. Für gut zwei Wochen war es in der Voliere an der Dorfheide. Dort päppelte Grube die Schleiereule mit Mäusen wieder auf. Jetzt hatte sie sich so gut erholt, dass ihr die Freiheit zurückgeschenkt werden konnte. Dazu fuhr Grube in die Osterbauer zum Hof Freisfeld. Er brachte die Schleiereule in ihr bekanntes Revier zurück. Bis sie die Freiheit zurückeroberte, dauerte es vor den Augen der Finder, Überbringer und des Aufpäpplers aber einige Zeit. Der Nachtjäger suchte erst das Weite als es schon sehr dunkel war.

Grube geht davon aus, dass sie sich in der Umgebung schnell wieder zurechtfinden wird.