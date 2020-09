Die Jugendtreffs der Offenen Jugendarbeit Ascheberg haben sich in den vergangenen Monaten den jeweiligen pandemiebedingten Auflagen anpassen müssen. Dies führte unweigerlich zu reduzierten Öffnungszeiten der analogen Anlaufpunkte für die Jugendlichen aus der Gemeinde Ascheberg. Immer wieder werden neue Erlässe herausgegeben, auf die die Mitarbeiter der Offenen Jugendarbeit reagieren und dementsprechend ihr Angebot ausrichten.

„Erfreulicherweise ist es jetzt möglich, die Türen der Jugendtreffs an mehreren Tagen in der Woche wieder zu öffnen“, berichtet Dirk Hermann , hauptamtlicher Mitarbeiter der OJA, jetzt. An vier Tagen in der Woche können die Jugendlichen wieder die Räumlichkeiten der OJA im Burghof besuchen. Jeweils für montags und dienstags sowie donnerstags und freitags von 15 bis 19 Uhr sind die aktuellen Öffnungszeiten vorgesehen. Mittwochs findet weiterhin der Mutti-Vati-Treff für junge Eltern mit ihren Kindern im Rahmen eines OJA-Angebotes statt.

Auch das JuIn in Herbern wird zeitnah wieder seinen Betrieb aufnehmen. Öffnungstage stehen zurzeit noch nicht fest, werden aber rechtzeitig bekannt gegeben.

Zudem besteht weiterhin die Möglichkeit, an digitalen Angeboten der OJA teilzunehmen. Hier werden besonders an den Wochenenden verschiedene interaktive Spiele, Rätsel und besondere Events angeboten. Auch der Digi-Jugendtreff wird über Videokonferenz fortgeführt, um somit eine große Anzahl an Jugendlichen zu erreichen.

Das Angebot der OJA unterliegt natürlich den aktuell geltenden Bestimmungen. So ist die Personenanzahl der Besucher begrenzt. Bei Eintritt in die Räumlichkeiten ist es notwendig, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen. Diese kann aber nach dem Eintragen in eine Besucherliste abgenommen werden. Eine Dokumentation der Besucher im Sinne der Nachverfolgbarkeit ist obligatorisch.

„Obwohl die Corona-Pandemie uns vermutlich auch noch weiter beschäftigen wird, hoffen wir, dass wir unsere Angebote für die Jugendlichen vor Ort zunehmend ausweiten können.“ führt der Sozialpädagoge der OJA weiter aus. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Änderung von Auflagen sind auch in der Arbeit mit den Jugendlichen aus Ascheberg bei der OJA immer wieder Veränderungen zu erwarten.

Wer Lust hat, an den oben beschriebenen Aktivitäten teilzunehmen, kann sich von montags bis samstags zwischen 9 und 19 Uhr an die Mitarbeiter der OJA wenden: Dirk Hermann: 01 51 / 61 07 55 75; Wencke Lemcken: 01 51 / 57 24 56 83; Saskia Adriaans: 01 75 / 8 12 58 23; Uta Kerckhoff: 01 51 / 61 07 55 74.