Oben im Dorf schlägt das SVH-Herz

Mit dem Kicken angefangen haben die Herberner auf einem Platz am Haselbüschken. Dort, wo heute der RV Herbern seine Heimat hat. am 21. August 1949 wurde der Sportplatz an der Werner Straße eingeweiht. Von Beginn an steckte dort viel Eigeninitiative und -arbeit des Vereins drin. Ohne die Unterstützung des Grafen von Merveldt wäre an der Stelle nichts aus dem eigenen Sportplatz geworden.

„Zum Training sind wir immer im Sportzeug gefahren, nachher ging es ungeduscht nach Hause“, erinnert sich Berni Löcke, der in den 50er Jahren dort kickte. Etwas später lernte Josef Reher das Sportgelände kennen. „Der enge Platz hatte immer eine besondere Atmosphäre, die Leute standen nah dran, es gab keine Laufbahn, die Zuschauer und Spieler getrennt hat.“ Nah dran waren die Zuschauer auch auf dem Weg ins Dorf. Vor dem Spiel ging es vom Lokal Tergeist, später Strunk, die Rulle rauf, nach dem Spiel die Rulle runter. „Nach den Niederlagen war der Kopf unten, da musste man sich einiges anhören“, sagt Josef Reher. Bernd Krampe weiß noch, dass man auf dem Rückweg gerne mit dem Schiedsrichter diskutiert hat, ob das wirklich abseits war. Wirklich ein Foulspiel. Auf der Rulle war aber am Ergebnis vom Sportplatz nicht mehr wegzudiskutieren.

„Am Anfang war das kein richtiger Rasenplatz. In der Mitte war ein Sand-/Aschegemisch, nach außen hin wuchsen Grashalme“, erinnert sich Heinz Reher. Er weiß auch, dass die Gemeinde ihn einmal so saniert hat, dass er unbespielbar war: „Der Sand war so locker, dass nach dem ersten Spiel dort eine Sandwüste war.“ Die Kicker mussten in die Nachbarschaft ausweichen. Der Platz brauchte Ruhe. Die Ranch, ein Platz an der Merschstraße, entstand. In den 1970er Jahren wurde am Siepen ein Aschenplatz gebaut. Aber das Herz der Fußballer schlug immer für die Werner Straße. Auch wenn dort lange keine Umkleidemöglichkeit war. „Als ich Anfang der 1990er Jahre zum SV Herbern kam, haben wir oben gespielt und uns im Siepen umgezogen“, weiß Holger Möllers.

Alfons Sennekamp hat drei Aufstiege in die Landesliga an der Werner Straße gefeiert. Jubel pur, immer wieder neu über eine Saison erarbeitet. Glückliche Momente beim Fußball. Doch Sennekamp verbindet mit der Anlage auch ein längeres Unwohlsein. Am 13. Mai 2000 bricht im Sportheim ein zerstörerisches Feuer aus. „Ich war um 3 Uhr der Letzte, der abgeschlossen hat“, erinnert sich Sennekamp. 100 000 Euro Schaden entstehen. Sennekamp atmet erst wieder durch als ein Schwelbrand durch Kurzschluss an einem Kühlschrank als Brandursache ermittelt worden ist.

Sennekamp war dabei, als 1980 ein frischgebackener Europameister an der Werner Straße kickte: Bernard Enatz Dietz mit dem MSV Duisburg.

Und es ist beileibe nicht nur Fußball, den die Herberner mit der Werner Straße verbinden. „In den 1950er Jahren gab es dort oben einen Boxkamp“, erinnert sich Berni Löcke. Das Gelände ist zudem Start und Ziel der Radtouristikfahrt des SV Herbern. Es schlägt nicht nur ein Herz dort oben.

Wenn die Blau-Gelben heute von der Leidenschaft in ihren Farben singen und der Satz fällt „wenn ein ganzes Dorf zusammenhält“, dann könnte damit auch der Bau des Sportplatzes gemeint gewesen sein. Der Verein bat die Straßenzüge, „Zuschauertreppen“ zu bauen. Mit Pferd und Wagen wurde Mutterboden weg und Schotter auf den Platz gefahren, berichtet Werner Storksberger in der Festschrift des Vereins.

Am 27. September (Sonntag) sind die Mitglieder zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf dem Sportplatz Werner Straße eingeladen. Ab 11 Uhr wird ein Zukunftskonzept vorgestellt und über die Aufgabe des Sportstätte Werner Straße abgestimmt.