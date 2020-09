Beifuß war als Küchenkraut beliebt

Momentan sind Straßenränder, Gräben, Brachflächen und auch Wegesgrün voll mit Beifuß. Dieses eher unscheinbare Kraut wird eigentlich nur als Unkraut wahrgenommen und war früher eine der wichtigsten und stärksten Heilpflanzen - in der Küche so beliebt wie heute Petersilie. Er wird bis zu zwei Meter groß. Der Hauptstängel ist rötlich bis bräunlich gefärbt und sehr hart, von ihm gehen viele Seitenstängel ab. Die Blätter sind dunkelgrün bis graugrünlich, schimmern auf der Unterseite weiß-silbern und duften erfrischend. Die Blüten und die Samen sind winzig und graugrün bis gelb gefärbt. Der Beifuß (Artemisia vulgaris) war einmal die Mutter aller Heilkräuter und wurde schon in der Antike als eine der kraftvollsten Heilpflanzen verehrt. Die botanische Bezeichnung leitet sich vom Namen der griechischen Göttin der Fruchtbarkeit Artemis ab. Dieser Bezug kam zustande, weil Mediziner einzelne Arten dieser Heilpflanze bereits in der Antike als gynäkologische Mittel nutzten – beispielsweise um die Schmerzen bei einer Geburt zu lindern.

Bis ins 18. Jahrhundert war Beifuß ein beliebtes und sehr gebräuchliches Küchenkraut. Heute wird Beifuß bei uns meist nur als Würzkraut für Gänsebraten zur Weihnachtszeit genutzt. Er regt die Verdauungssäfte und den Gallenfluss an. Auch in Gemüsesuppen, Kartoffelsuppen oder anderen herzhaften Gerichten ist der appetitanregende Beifuß eine aromatische und würzige Zutat. Besonders gut harmoniert er mit Knoblauch und Pfeffer. Dazu werden zarte Blätter und Blütenrispen vor dem Aufblühen frisch oder getrocknet verwendet. Am besten entwickelt Beifuß sein Aroma durch langes Mitkochen, daher sollte man ihn am besten schon zu Beginn mit in den Topf geben.

Seinen deutschen Namen verdankt der Beifuß seiner wohltuenden Wirkung bei müden Füßen. Früher sollte frischer Beifuß, ans Bein gebunden oder in Schuhe gelegt, müde Füße wieder munter machen. Heute bereitet man bei müden oder geschwollenen Füßen ein kaltes Beifuß-Fußbad. Beifuß hat auch einen stark wärmenden Einfluss und ist daher sehr hilfreich bei allen Erkrankungen, welche durch Kälte entstanden sind. Genauso geeignet ist es, kalte Füße nachhaltig zu wärmen. Dafür werden zwei Handvoll des blühenden Krautes frisch oder getrocknet mit drei Litern Wasser in einem Topf aufgekocht und fünf Minuten ziehen gelassen. Abseihen und in eine große Schüssel geben.