Der Vorbereitungskreis für den Abend des Lichts, eine Gebetsstunde, die zweimal jährlich freitagabends in St. Lambertus Ascheberg stattfindet, hat sich entschlossen, trotz der weiterhin unsicheren Lage, am 13. November einen solchen Abend anzubieten. Die Pfarrkirche ist in gewohnter Weise von 18 bis 20 Uhr geöffnet und erstrahlt im eindrucksvollen Kerzenlicht. Allerdings gibt es gewisse Einschränkungen, die für den Besuch wichtig sind: Am Haupteingang im Turm gibt es einen getrennten Ein- und Ausgang, über den auch die zulässige Anzahl zeitgleich Anwesender geregelt wird. Dort steht Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Es gilt das System der Kontaktdatenerhebung, wie es sich für die allgemeinen Gottesdienste in St. Lambertus seit vielen Monaten bewährt hat. Ein Mundschutz ist vorgeschrieben beim Gang zum Sitzplatz oder zum Altarraum, um eine Kerze abzustellen. Mit Rücksicht auf weitere Interessierte soll der persönliche Gebetsaufenthalt nach eigenem Ermessen zeitlich begrenzt werden. Chorgesang und Einzelsegnung wird es aus aktuellen Erwägungen diesmal nicht geben, eine feierliche Gebetsatmosphäre wird dennoch zugesagt, teilt die Gemeinde mit.